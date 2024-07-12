К авиакатастрофе с лайнером в Подмосковье подключилась транспортная прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новость из сюжета
В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Транспортная прокуратура города Москвы начала проверку авиакатастрофы с участием лайнера Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье. Об этом заявили в самом ведомстве.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура во взаимодействии с Северо-Западной транспортной прокуратурой организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье. По предварительным данным, сегодня, 12 июля 2024 года, в районе Коломны Московской области потерпел крушение борт ООО Авиапредпрнятие „Газпром Авиа“», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Уточняется, что на место аварии выехал глава столичного ведомства Константин Букреев. Обстоятельства инцидента устанавливается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Транспортная прокуратура города Москвы начала проверку авиакатастрофы с участием лайнера Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье. Об этом заявили в самом ведомстве. «Московская межрегиональная транспортная прокуратура во взаимодействии с Северо-Западной транспортной прокуратурой организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье. По предварительным данным, сегодня, 12 июля 2024 года, в районе Коломны Московской области потерпел крушение борт ООО Авиапредпрнятие „Газпром Авиа“», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что на место аварии выехал глава столичного ведомства Константин Букреев. Обстоятельства инцидента устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...