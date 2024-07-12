К авиакатастрофе с лайнером в Подмосковье подключилась транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура города Москвы начала проверку авиакатастрофы с участием лайнера Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье. Об этом заявили в самом ведомстве.
«Московская межрегиональная транспортная прокуратура во взаимодействии с Северо-Западной транспортной прокуратурой организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье. По предварительным данным, сегодня, 12 июля 2024 года, в районе Коломны Московской области потерпел крушение борт ООО Авиапредпрнятие „Газпром Авиа“», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
Уточняется, что на место аварии выехал глава столичного ведомства Константин Букреев. Обстоятельства инцидента устанавливается.
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