Стала известна возможная причина крушения лайнера Sukhoi Superjet в Подмосковье

Оперслужбы: Sukhoi Superjet мог упасть из-за отказа двигателя
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Судно находилось в эксплуатации в 2014 года Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Причиной крушения лайнера Sukhoi Superjet-100 в подмосковной Коломне мог стать отказ двигателя во время полета. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье», — говорится в заявлении оперативников. Информацию приводит РИА Новости.

Уточняется, что судно было устаревшим и находилось в эксплуатации с 2014 года. Лайнер выполнял перегоночный рейс. К расследованию подключились все профильные ведомства.

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Причиной крушения лайнера Sukhoi Superjet-100 в подмосковной Коломне мог стать отказ двигателя во время полета. Об этом сообщили в оперативных службах. «Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье», — говорится в заявлении оперативников. Информацию приводит РИА Новости. Уточняется, что судно было устаревшим и находилось в эксплуатации с 2014 года. Лайнер выполнял перегоночный рейс. К расследованию подключились все профильные ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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