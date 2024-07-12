Стала известна возможная причина крушения лайнера Sukhoi Superjet в Подмосковье

Судно находилось в эксплуатации в 2014 года
новость из сюжетаВ Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие
Причиной крушения лайнера Sukhoi Superjet-100 в подмосковной Коломне мог стать отказ двигателя во время полета. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье», — говорится в заявлении оперативников. Информацию приводит РИА Новости.
Уточняется, что судно было устаревшим и находилось в эксплуатации с 2014 года. Лайнер выполнял перегоночный рейс. К расследованию подключились все профильные ведомства.
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