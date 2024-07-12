Стала известна возможная причина крушения лайнера Sukhoi Superjet в Подмосковье

Оперслужбы: Sukhoi Superjet мог упасть из-за отказа двигателя

12 июля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Судно находилось в эксплуатации в 2014 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Причиной крушения лайнера Sukhoi Superjet-100 в подмосковной Коломне мог стать отказ двигателя во время полета. Об этом сообщили в оперативных службах. «Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье», — говорится в заявлении оперативников. Информацию приводит РИА Новости. Уточняется, что судно было устаревшим и находилось в эксплуатации с 2014 года. Лайнер выполнял перегоночный рейс. К расследованию подключились все профильные ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной крушения лайнера Sukhoi Superjet-100 в подмосковной Коломне мог стать отказ двигателя во время полета. Об этом сообщили в оперативных службах. «Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье», — говорится в заявлении оперативников. Информацию приводит РИА Новости. Уточняется, что судно было устаревшим и находилось в эксплуатации с 2014 года. Лайнер выполнял перегоночный рейс. К расследованию подключились все профильные ведомства.