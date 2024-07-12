В ОАК прокомментировали крушение Sukhoi Superjet-100 в Коломне

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) прокомментировала ЧП с крушением лайнера Sukhoi Superjet в Коломне. Представители компании подчеркнули, что инцидент произошел с самолетом, который был выпущен в 2014 году. Судно выполняло перегоночный рейс, при этом пассажиров на борту не было.
«Авиационный инцидент произошел с самолетом, находящимся в эксплуатации в авиакомпании, выпущенным в 2014 году. Самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту», — подчеркнули в компании. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Там также отметили, что параллельно полет в районе города Жуковский выполнял опытный самолет Superjet «с импортозамещенными системами». Судно успешно приземлилось в аэродроме Раменское (Московской области).
Самолет Sukhoi Superjet-100 рухнул в Подмосковье в районе 15:30 по мск. По предварительным данным, со ссылкой на оперативные службы, отмечалось, что на борту находилось трое членов экипажа, которые погибли в ходе инцидента. URA.RU проводит онлайн-трансляцию ЧП.
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) прокомментировала ЧП с крушением лайнера Sukhoi Superjet в Коломне. Представители компании подчеркнули, что инцидент произошел с самолетом, который был выпущен в 2014 году. Судно выполняло перегоночный рейс, при этом пассажиров на борту не было. «Авиационный инцидент произошел с самолетом, находящимся в эксплуатации в авиакомпании, выпущенным в 2014 году. Самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту», — подчеркнули в компании. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Там также отметили, что параллельно полет в районе города Жуковский выполнял опытный самолет Superjet «с импортозамещенными системами». Судно успешно приземлилось в аэродроме Раменское (Московской области). Самолет Sukhoi Superjet-100 рухнул в Подмосковье в районе 15:30 по мск. По предварительным данным, со ссылкой на оперативные службы, отмечалось, что на борту находилось трое членов экипажа, которые погибли в ходе инцидента. URA.RU проводит онлайн-трансляцию ЧП.