В ОАК прокомментировали крушение Sukhoi Superjet-100 в Коломне

ОАК: крушение в Коломне потерпел Sukhoi Superjet-100, выпущенный в 2014 году

12 июля 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Рухнувший Sukhoi Superjet-100 был введен в эксплуатацию в 2014 году, отмечают представители ОАК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) прокомментировала ЧП с крушением лайнера Sukhoi Superjet в Коломне. Представители компании подчеркнули, что инцидент произошел с самолетом, который был выпущен в 2014 году. Судно выполняло перегоночный рейс, при этом пассажиров на борту не было. «Авиационный инцидент произошел с самолетом, находящимся в эксплуатации в авиакомпании, выпущенным в 2014 году. Самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту», — подчеркнули в компании. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Там также отметили, что параллельно полет в районе города Жуковский выполнял опытный самолет Superjet «с импортозамещенными системами». Судно успешно приземлилось в аэродроме Раменское (Московской области). Самолет Sukhoi Superjet-100 рухнул в Подмосковье в районе 15:30 по мск. По предварительным данным, со ссылкой на оперативные службы, отмечалось, что на борту находилось трое членов экипажа, которые погибли в ходе инцидента. URA.RU проводит онлайн-трансляцию ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) прокомментировала ЧП с крушением лайнера Sukhoi Superjet в Коломне. Представители компании подчеркнули, что инцидент произошел с самолетом, который был выпущен в 2014 году. Судно выполняло перегоночный рейс, при этом пассажиров на борту не было. «Авиационный инцидент произошел с самолетом, находящимся в эксплуатации в авиакомпании, выпущенным в 2014 году. Самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту», — подчеркнули в компании. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Там также отметили, что параллельно полет в районе города Жуковский выполнял опытный самолет Superjet «с импортозамещенными системами». Судно успешно приземлилось в аэродроме Раменское (Московской области). Самолет Sukhoi Superjet-100 рухнул в Подмосковье в районе 15:30 по мск. По предварительным данным, со ссылкой на оперативные службы, отмечалось, что на борту находилось трое членов экипажа, которые погибли в ходе инцидента. URA.RU проводит онлайн-трансляцию ЧП.