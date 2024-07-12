Глава Коломны сообщил о точном месте крушения Sukhoi Superjet-100

Лайнер Sukhoi Superjet-100 потерпел крушение в лесном массиве близ деревни Большое Карасево. Об этом сообщил глава подмосковной Коломны Александр Гречищев.
«Определили точное место падения самолета — это лесной массив около деревни Большое Карасево», — написал Александр Гречищев у себя в telegram-канале. Он уточнил, что жителям и населенным пунктам на фоне аварии ничего не угрожает.
Ранее в ОАК заявили, что упавший самолет был в эксплуатации с 2014 года. Само судно выполняло перегоночный рейс без пассажиров на борту. Однако, предварительно, трое членов экипажа, не выжили, сообщали ТАСС в правоохранительных органах.
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