Глава Коломны сообщил о точном месте крушения Sukhoi Superjet-100

12 июля 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Жителям деревни, рядом с которой упал Superjet, ничего не угрожает, отметив Александр Гречищев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Лайнер Sukhoi Superjet-100 потерпел крушение в лесном массиве близ деревни Большое Карасево. Об этом сообщил глава подмосковной Коломны Александр Гречищев. «Определили точное место падения самолета — это лесной массив около деревни Большое Карасево», — написал Александр Гречищев у себя в telegram-канале. Он уточнил, что жителям и населенным пунктам на фоне аварии ничего не угрожает. Ранее в ОАК заявили, что упавший самолет был в эксплуатации с 2014 года. Само судно выполняло перегоночный рейс без пассажиров на борту. Однако, предварительно, трое членов экипажа, не выжили, сообщали ТАСС в правоохранительных органах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лайнер Sukhoi Superjet-100 потерпел крушение в лесном массиве близ деревни Большое Карасево. Об этом сообщил глава подмосковной Коломны Александр Гречищев. «Определили точное место падения самолета — это лесной массив около деревни Большое Карасево», — написал Александр Гречищев у себя в telegram-канале. Он уточнил, что жителям и населенным пунктам на фоне аварии ничего не угрожает. Ранее в ОАК заявили, что упавший самолет был в эксплуатации с 2014 года. Само судно выполняло перегоночный рейс без пассажиров на борту. Однако, предварительно, трое членов экипажа, не выжили, сообщали ТАСС в правоохранительных органах.