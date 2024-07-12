Глава Коломны сообщил о точном месте крушения Sukhoi Superjet-100

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Жителям деревни, рядом с которой упал Superjet, ничего не угрожает, отметив Александр Гречищев Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Лайнер Sukhoi Superjet-100 потерпел крушение в лесном массиве близ деревни Большое Карасево. Об этом сообщил глава подмосковной Коломны Александр Гречищев.

«Определили точное место падения самолета — это лесной массив около деревни Большое Карасево», — написал Александр Гречищев у себя в telegram-канале. Он уточнил, что жителям и населенным пунктам на фоне аварии ничего не угрожает.

Ранее в ОАК заявили, что упавший самолет был в эксплуатации с 2014 года. Само судно выполняло перегоночный рейс без пассажиров на борту. Однако, предварительно, трое членов экипажа, не выжили, сообщали ТАСС в правоохранительных органах.

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Лайнер Sukhoi Superjet-100 потерпел крушение в лесном массиве близ деревни Большое Карасево. Об этом сообщил глава подмосковной Коломны Александр Гречищев. «Определили точное место падения самолета — это лесной массив около деревни Большое Карасево», — написал Александр Гречищев у себя в telegram-канале. Он уточнил, что жителям и населенным пунктам на фоне аварии ничего не угрожает. Ранее в ОАК заявили, что упавший самолет был в эксплуатации с 2014 года. Само судно выполняло перегоночный рейс без пассажиров на борту. Однако, предварительно, трое членов экипажа, не выжили, сообщали ТАСС в правоохранительных органах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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