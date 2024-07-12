Свердловский министр призвал женщин сначала рожать, а потом думать о карьере

12 июля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Руслан Садыков подчеркнул, что в регионе создаются все условия для поддержки семей Фото: Илья Московец © URA.RU Министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков уверен, что женщинам, в первую очередь, нужно реализовать себя в семье, то есть рожать детей, а только после этого — в профессии. Такое мнение он озвучил в программе «Акцент» на ОТВ. «У нас растет количество многодетных семей и рассчитываем, что этот тренд увеличится. А так, это элементарно — гендерные роли. Женщины должны рожать детей, мужчины должны обеспечить семью. Хотя не исключает это и профессионального роста, одно другому не мешает. У нас даже Союз женщин есть, большое количество женщин многодетных и успешно себя реализуют в бизнесе, в деловой среде, в политике», — уточнил Садыков. По его словам, девушки сначала должны думать о гендерной роли, потом уже — о профессиональной. Министр подчеркнул, что в регионе создаются все условия для поддержки семей. К ним относятся — льготная ипотека, строительство детских садов, школ, создания секций и кружков для детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков уверен, что женщинам, в первую очередь, нужно реализовать себя в семье, то есть рожать детей, а только после этого — в профессии. Такое мнение он озвучил в программе «Акцент» на ОТВ. «У нас растет количество многодетных семей и рассчитываем, что этот тренд увеличится. А так, это элементарно — гендерные роли. Женщины должны рожать детей, мужчины должны обеспечить семью. Хотя не исключает это и профессионального роста, одно другому не мешает. У нас даже Союз женщин есть, большое количество женщин многодетных и успешно себя реализуют в бизнесе, в деловой среде, в политике», — уточнил Садыков. По его словам, девушки сначала должны думать о гендерной роли, потом уже — о профессиональной. Министр подчеркнул, что в регионе создаются все условия для поддержки семей. К ним относятся — льготная ипотека, строительство детских садов, школ, создания секций и кружков для детей.