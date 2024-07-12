Врио главы ХМАО Кухаруку пожаловались на плачевное состояние пожарной части

Врио главы ХМАО Руслану Кухаруку пожаловались на плачевное состояние пожарной части в Пойковского. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружных властей, а также видео из поездки.
«История, которая когда-то, наверное, рассматривалась, как временная, сегодня носит десятилетнюю, к сожалению, очень неприятную историю. Условия совершенно не те, в которых должны быть наши ребята, наши пожарные. Вопрос крайне важный — мы обязаны обеспечить служащим достойные условия, чтоб ребята несли службу достойно», — сообщил Кухарук.
Данный проект не был заявлен в графике поездки. Врио губернатора заехал туда по просьбе жителей. «Объект, который изначально не планировался, но я его посетил благодаря вашим обращениям», — добавил Кухарук.
Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора ХМАО Кухарук пообещал расселить из аварийного фонда семьи бойцов СВО. На эти цели из бюджета округа выделено почти миллиард рублей.
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