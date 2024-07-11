11 июля 2024

Врио главы ХМАО Кухарук пообещал переселить участников СВО из аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук сообщил о дополнительных средствах на переселение
Руслан Кухарук сообщил о дополнительных средствах на переселение Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал переселить из аварийного жилья семьи участников СВО. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружных властей.

«Мы приняли решение, и порядка 800 миллионов рублей мы предусмотрели в нашем фонде, который как раз позволит по муниципалитетам распределить дополнительные средства для того, чтобы обеспечить тех, кто уже сегодня в муниципалитет обратился, тех, кто попадает под статус семей, наших военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и здесь мы до конца этого года должны вот эту проблему закрыть», — цитируют в канале главу региона.

Также Кухарук сообщил, что семьи участников СВО имеют первоочередное право на переселение из аварийного жилого фонда. Это же касается и тех, кому положено социальное жилье.

Ранее URA.RU сообщало, что Нефтеюганск попал в новую программу переселения, анонсированную властями ХМАО. В городе расселят один из кварталов, где расположены аварийные дома. На его месте появится новый микрорайон с комфортной и современной инфраструктурой.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал переселить из аварийного жилья семьи участников СВО. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружных властей. «Мы приняли решение, и порядка 800 миллионов рублей мы предусмотрели в нашем фонде, который как раз позволит по муниципалитетам распределить дополнительные средства для того, чтобы обеспечить тех, кто уже сегодня в муниципалитет обратился, тех, кто попадает под статус семей, наших военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и здесь мы до конца этого года должны вот эту проблему закрыть», — цитируют в канале главу региона. Также Кухарук сообщил, что семьи участников СВО имеют первоочередное право на переселение из аварийного жилого фонда. Это же касается и тех, кому положено социальное жилье. Ранее URA.RU сообщало, что Нефтеюганск попал в новую программу переселения, анонсированную властями ХМАО. В городе расселят один из кварталов, где расположены аварийные дома. На его месте появится новый микрорайон с комфортной и современной инфраструктурой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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