Врио главы ХМАО Кухарук пообещал переселить участников СВО из аварийного жилья

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал переселить из аварийного жилья семьи участников СВО. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружных властей.
«Мы приняли решение, и порядка 800 миллионов рублей мы предусмотрели в нашем фонде, который как раз позволит по муниципалитетам распределить дополнительные средства для того, чтобы обеспечить тех, кто уже сегодня в муниципалитет обратился, тех, кто попадает под статус семей, наших военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и здесь мы до конца этого года должны вот эту проблему закрыть», — цитируют в канале главу региона.
Также Кухарук сообщил, что семьи участников СВО имеют первоочередное право на переселение из аварийного жилого фонда. Это же касается и тех, кому положено социальное жилье.
Ранее URA.RU сообщало, что Нефтеюганск попал в новую программу переселения, анонсированную властями ХМАО. В городе расселят один из кварталов, где расположены аварийные дома. На его месте появится новый микрорайон с комфортной и современной инфраструктурой.
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