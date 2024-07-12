Бастрыкин заинтересовался проблемой жителей Компрессорного в Екатеринбурге

Ранее екатеринбуржцы записали обращение Александру Бастрыкину
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин оперативно отреагировал на жалобы екатеринбуржцев. Ранее жители Компрессорного обратились к главе ведомства, чтобы он помог им решить вопрос с плохой работой общественного транспорта — рейсы ходят редко или не ходят вообще.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в релизе. Его опубликовал Следственный комитет РФ в telegram-канале.
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