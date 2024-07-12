Бастрыкин заинтересовался проблемой жителей Компрессорного в Екатеринбурге

Бастрыкин запросил доклад о плохой работе транспорта в Екатеринбурге
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Ранее екатеринбуржцы записали обращение Александру Бастрыкину Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин оперативно отреагировал на жалобы екатеринбуржцев. Ранее жители Компрессорного обратились к главе ведомства, чтобы он помог им решить вопрос с плохой работой общественного транспорта — рейсы ходят редко или не ходят вообще.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в релизе. Его опубликовал Следственный комитет РФ в telegram-канале.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин оперативно отреагировал на жалобы екатеринбуржцев. Ранее жители Компрессорного обратились к главе ведомства, чтобы он помог им решить вопрос с плохой работой общественного транспорта — рейсы ходят редко или не ходят вообще. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в релизе. Его опубликовал Следственный комитет РФ в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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