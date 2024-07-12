12 июля 2024

Системы «Солнцепек» с челябинскими двигателями уничтожили укрепления ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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"Солнцепеки" успешно поразили позиции ВСУ
"Солнцепеки" успешно поразили позиции ВСУ Фото:

Экипажи огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожили укрепления обороны ВСУ на южно-донецком направлении. Видео 12 июля опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Экипажи ТОС-1А „Солнцепек“ уничтожили укрепленные участки обороны ВСУ. Бой происходил на Южно-Донецком направлении», — сообщили в военном ведомстве.

Подробности рассказал заместитель командира взвода с позывным «Витим». Военнослужащие спланировали стрельбу по позициям противника. По пути следования к месту выполнения боевой задачи столкнулись с беспилотниками. Помогла поддержка отделения огневой поддержки, расстрелявшего «птичек» антидроновыми ружьями. Выбрав другой маршрут следования, бойцы отработали по целям.

«Целей много, разные. Начиная от размещений личного состава до командно-наблюдательных пунктов. Где-то пулемет стоит, где-то боеприпасы, ГСМ и тому подобное», — раскрыл подробности «Витим».

«Солнцепеки» стреляют термобарическими снарядами. В итоге выжигается воздух. Перепады температуры приводят к поражению противника.

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Экипажи огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожили укрепления обороны ВСУ на южно-донецком направлении. Видео 12 июля опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. «Экипажи ТОС-1А „Солнцепек“ уничтожили укрепленные участки обороны ВСУ. Бой происходил на Южно-Донецком направлении», — сообщили в военном ведомстве. Подробности рассказал заместитель командира взвода с позывным «Витим». Военнослужащие спланировали стрельбу по позициям противника. По пути следования к месту выполнения боевой задачи столкнулись с беспилотниками. Помогла поддержка отделения огневой поддержки, расстрелявшего «птичек» антидроновыми ружьями. Выбрав другой маршрут следования, бойцы отработали по целям. «Целей много, разные. Начиная от размещений личного состава до командно-наблюдательных пунктов. Где-то пулемет стоит, где-то боеприпасы, ГСМ и тому подобное», — раскрыл подробности «Витим». «Солнцепеки» стреляют термобарическими снарядами. В итоге выжигается воздух. Перепады температуры приводят к поражению противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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