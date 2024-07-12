Экипажи огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожили укрепления обороны ВСУ на южно-донецком направлении. Видео 12 июля опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
«Экипажи ТОС-1А „Солнцепек“ уничтожили укрепленные участки обороны ВСУ. Бой происходил на Южно-Донецком направлении», — сообщили в военном ведомстве.
Подробности рассказал заместитель командира взвода с позывным «Витим». Военнослужащие спланировали стрельбу по позициям противника. По пути следования к месту выполнения боевой задачи столкнулись с беспилотниками. Помогла поддержка отделения огневой поддержки, расстрелявшего «птичек» антидроновыми ружьями. Выбрав другой маршрут следования, бойцы отработали по целям.
«Целей много, разные. Начиная от размещений личного состава до командно-наблюдательных пунктов. Где-то пулемет стоит, где-то боеприпасы, ГСМ и тому подобное», — раскрыл подробности «Витим».
«Солнцепеки» стреляют термобарическими снарядами. В итоге выжигается воздух. Перепады температуры приводят к поражению противника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!