Минобороны РФ: переговоры с Пентагоном прошли по инициативе Белоусова

12 июля 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов был инициатором переговоров с главой Пентагона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Переговоры главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялись по инициативе председателя российского ведомства. Об этом сообщили в МО РФ. «По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина», — передает Минобороны РФ у себя в telegram-канале. Уточняется, что главы министерств обсудили вопросы снижения риска эскалации и предотвращения угроз безопасности для держав. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переговоры главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялись по инициативе председателя российского ведомства. Об этом сообщили в МО РФ. «По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина», — передает Минобороны РФ у себя в telegram-канале. Уточняется, что главы министерств обсудили вопросы снижения риска эскалации и предотвращения угроз безопасности для держав.