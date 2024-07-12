12 июля 2024

Минобороны РФ: переговоры с Пентагоном прошли по инициативе Белоусова

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Губернаторская панель. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов был инициатором переговоров с главой Пентагона Фото:

Переговоры главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялись по инициативе председателя российского ведомства. Об этом сообщили в МО РФ.

«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина», — передает Минобороны РФ у себя в telegram-канале. Уточняется, что главы министерств обсудили вопросы снижения риска эскалации и предотвращения угроз безопасности для держав.

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Переговоры главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялись по инициативе председателя российского ведомства. Об этом сообщили в МО РФ. «По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина», — передает Минобороны РФ у себя в telegram-канале. Уточняется, что главы министерств обсудили вопросы снижения риска эскалации и предотвращения угроз безопасности для держав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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