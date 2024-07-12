Минобороны РФ: переговоры с Пентагоном прошли по инициативе Белоусова

Андрей Белоусов был инициатором переговоров с главой Пентагона
Переговоры главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялись по инициативе председателя российского ведомства. Об этом сообщили в МО РФ.
«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина», — передает Минобороны РФ у себя в telegram-канале. Уточняется, что главы министерств обсудили вопросы снижения риска эскалации и предотвращения угроз безопасности для держав.
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