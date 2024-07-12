ТАСС: причиной крушения Sukhoi Superjet-100 могли стать птицы

ТАСС: в двигатель Sukhoi Superjet могли попасть птицы

12 июля 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Самолет эксплуатировался с 2014 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Причиной падения самолета Sukhoi Superjet-100 могли стать птицы, попавшие в двигатели. Об этом заявили в авиационных службах. «Причиной отказа систем Superjet 100 на небольшой высоте могло стать попадание птиц в двигатели», — рассказали в службах. Информацию передает ТАСС. Сообщалось, что упавший самолет эксплуатировался уже 10 лет. Кроме того, по данным СМИ, он был оснащен французским двигателем. По данным МЧС, все трое членов экипажа на борту погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной падения самолета Sukhoi Superjet-100 могли стать птицы, попавшие в двигатели. Об этом заявили в авиационных службах. «Причиной отказа систем Superjet 100 на небольшой высоте могло стать попадание птиц в двигатели», — рассказали в службах. Информацию передает ТАСС. Сообщалось, что упавший самолет эксплуатировался уже 10 лет. Кроме того, по данным СМИ, он был оснащен французским двигателем. По данным МЧС, все трое членов экипажа на борту погибли.