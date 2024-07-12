Последний победитель «Опорного края» забрал свой выигрыш

Последний победитель викторины «Опорный край» забрал свой выигрыш в финальный день выдачи 12 июля. Дмитрий из Екатеринбурга получил смартфон, сообщили организаторы.
«Викторина была для меня неожиданной, интересной. Особенно неожиданным был выигрыш смартфона, но, видимо, я счастливчик, ведь выигрываю не первый раз! Но очень приятно», — приводятся слова Дмитрия в telegram-канале викторины.
О выигрыше он узнал из сообщения в мессенджере от организаторов. Во время вручения мужчина пожелал уральцам не лениться, верить в себя, в свою семью и друг в друга.
Викторина «Опорный край» прошла в Свердловской области 15, 16, 17 и 18 марта. Однако выдача закончилась только 12 июля. За два дня до окончания выдачи подарков викторины организаторы поменяли правила — победители смогли получить телефон, мотоцикл или другой приятный бонус без карточки, на которой указан уникальный код. В ближайшее время должны быть подведены итоги викторины.
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