12 июля 2024

Последний победитель «Опорного края» забрал свой выигрыш

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последний победитель викторины получил смартфон
Последний победитель викторины получил смартфон Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Последний победитель викторины «Опорный край» забрал свой выигрыш в финальный день выдачи 12 июля. Дмитрий из Екатеринбурга получил смартфон, сообщили организаторы.

«Викторина была для меня неожиданной, интересной. Особенно неожиданным был выигрыш смартфона, но, видимо, я счастливчик, ведь выигрываю не первый раз! Но очень приятно», — приводятся слова Дмитрия в telegram-канале викторины.

О выигрыше он узнал из сообщения в мессенджере от организаторов. Во время вручения мужчина пожелал уральцам не лениться, верить в себя, в свою семью и друг в друга.

Викторина «Опорный край» прошла в Свердловской области 15, 16, 17 и 18 марта. Однако выдача закончилась только 12 июля. За два дня до окончания выдачи подарков викторины организаторы поменяли правила — победители смогли получить телефон, мотоцикл или другой приятный бонус без карточки, на которой указан уникальный код. В ближайшее время должны быть подведены итоги викторины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Последний победитель викторины «Опорный край» забрал свой выигрыш в финальный день выдачи 12 июля. Дмитрий из Екатеринбурга получил смартфон, сообщили организаторы. «Викторина была для меня неожиданной, интересной. Особенно неожиданным был выигрыш смартфона, но, видимо, я счастливчик, ведь выигрываю не первый раз! Но очень приятно», — приводятся слова Дмитрия в telegram-канале викторины. О выигрыше он узнал из сообщения в мессенджере от организаторов. Во время вручения мужчина пожелал уральцам не лениться, верить в себя, в свою семью и друг в друга. Викторина «Опорный край» прошла в Свердловской области 15, 16, 17 и 18 марта. Однако выдача закончилась только 12 июля. За два дня до окончания выдачи подарков викторины организаторы поменяли правила — победители смогли получить телефон, мотоцикл или другой приятный бонус без карточки, на которой указан уникальный код. В ближайшее время должны быть подведены итоги викторины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...