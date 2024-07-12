12 июля 2024

Даванков хочет создать группу по спасению YouTube в России

© Служба новостей «URA.RU»
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В партии "Новые люди" хотят спасти YouTube
В партии "Новые люди" хотят спасти YouTube Фото:

Заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков обратился к главе Минцифры России Максуту Шадаеву с предложением о создании рабочей группы, целью которой будет сохранение функционирования видеохостинга YouTube в России. Инициатива была озвучена на фоне возможных проблем с доступом к сервисам Google.

«Призываю вас, уважаемый Максут Игоревич, создать рабочую группу по спасению YouTube в России», — цитирует письмо Даванкова РБК. Политик подчеркнул, что прекращение работы сервисов Google может привести к серьезным последствиям, включая ограничение доступа к информации и возможное замедление интернета в России из-за увеличения нагрузки на отечественные сети.

Это предложение появилось после предупреждений от «Ростелекома» о потенциальных сбоях в работе оборудования Google. В Кремле ранее отметили, что возникшие проблемы не связаны с намерениями блокировки YouTube или других сервисов компании.

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Заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков обратился к главе Минцифры России Максуту Шадаеву с предложением о создании рабочей группы, целью которой будет сохранение функционирования видеохостинга YouTube в России. Инициатива была озвучена на фоне возможных проблем с доступом к сервисам Google. «Призываю вас, уважаемый Максут Игоревич, создать рабочую группу по спасению YouTube в России», — цитирует письмо Даванкова РБК. Политик подчеркнул, что прекращение работы сервисов Google может привести к серьезным последствиям, включая ограничение доступа к информации и возможное замедление интернета в России из-за увеличения нагрузки на отечественные сети. Это предложение появилось после предупреждений от «Ростелекома» о потенциальных сбоях в работе оборудования Google. В Кремле ранее отметили, что возникшие проблемы не связаны с намерениями блокировки YouTube или других сервисов компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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