Даванков хочет создать группу по спасению YouTube в России

Заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков обратился к главе Минцифры России Максуту Шадаеву с предложением о создании рабочей группы, целью которой будет сохранение функционирования видеохостинга YouTube в России. Инициатива была озвучена на фоне возможных проблем с доступом к сервисам Google.
«Призываю вас, уважаемый Максут Игоревич, создать рабочую группу по спасению YouTube в России», — цитирует письмо Даванкова РБК. Политик подчеркнул, что прекращение работы сервисов Google может привести к серьезным последствиям, включая ограничение доступа к информации и возможное замедление интернета в России из-за увеличения нагрузки на отечественные сети.
Это предложение появилось после предупреждений от «Ростелекома» о потенциальных сбоях в работе оборудования Google. В Кремле ранее отметили, что возникшие проблемы не связаны с намерениями блокировки YouTube или других сервисов компании.
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