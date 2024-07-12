12 июля 2024

В Москве арестовали бизнес-коуча Закхайм с мужем

© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве задержали бизнес-коуча
В Москве задержали бизнес-коуча Фото:

Хорошевский суд Москвы принял решение об аресте бизнес-коуча Натальи Закхайм, которая является гражданкой Нидерландов и Израиля. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 18 суток. До 29 августа 2024 года", — отмечено в постановлении районного суда.

Следствие полагает, что Закхайм вместе со своим мужем Андреем Красновым и бизнес-партнером Любовью Струлевой организовали преступную группу. Их подозревают в разработке плана по продаже курсов инвестирования, которые обещали высокую доходность. Супруг и партнер Закхайм также были арестованы и помещены в СИЗО.

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Хорошевский суд Москвы принял решение об аресте бизнес-коуча Натальи Закхайм, которая является гражданкой Нидерландов и Израиля. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 18 суток. До 29 августа 2024 года", — отмечено в постановлении районного суда. Следствие полагает, что Закхайм вместе со своим мужем Андреем Красновым и бизнес-партнером Любовью Струлевой организовали преступную группу. Их подозревают в разработке плана по продаже курсов инвестирования, которые обещали высокую доходность. Супруг и партнер Закхайм также были арестованы и помещены в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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