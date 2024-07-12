В Москве арестовали бизнес-коуча Закхайм с мужем

Хорошевский суд Москвы принял решение об аресте бизнес-коуча Натальи Закхайм, которая является гражданкой Нидерландов и Израиля. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 18 суток. До 29 августа 2024 года", — отмечено в постановлении районного суда.
Следствие полагает, что Закхайм вместе со своим мужем Андреем Красновым и бизнес-партнером Любовью Струлевой организовали преступную группу. Их подозревают в разработке плана по продаже курсов инвестирования, которые обещали высокую доходность. Супруг и партнер Закхайм также были арестованы и помещены в СИЗО.
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