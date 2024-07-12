12 июля 2024

Bloomberg: задержка поставок F-16 ВСУ связана с языковым барьером

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Задержка поставки истребителей была вызвана языковым барьером
Задержка поставки истребителей была вызвана языковым барьером Фото:
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Задержки в поставках истребителей F-16 Украине были связаны с языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами. Об этом сообщают источники.

«Решение об отправке истребителей было омрачено вопросами по запчастям. Также поставки задержались из-за языкового барьера между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что страны НАТО отправили Украине меньшее количество истребителей, чем ожидалось. Украинское руководство запрашивало более 100, но в результате Киев сможет выставить лишь от 15 до 26 самолетов. Также беспокойство вызывает недостаточное количество взлетно-посадочных полос, а другой сложностью является необходимость переконфигурировать истребители в зависимости от их задач.

Сообщалось, что страны НАТО отправили Украине истребители F-16. Депутат Госдумы РФ Андрей Красов заявил, что передача таких самолетов является значимой только для Киева, но они имеют устаревшие характеристики в то время как Россия обладает эффективной системой ПВО.

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Задержки в поставках истребителей F-16 Украине были связаны с языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами. Об этом сообщают источники. «Решение об отправке истребителей было омрачено вопросами по запчастям. Также поставки задержались из-за языкового барьера между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что страны НАТО отправили Украине меньшее количество истребителей, чем ожидалось. Украинское руководство запрашивало более 100, но в результате Киев сможет выставить лишь от 15 до 26 самолетов. Также беспокойство вызывает недостаточное количество взлетно-посадочных полос, а другой сложностью является необходимость переконфигурировать истребители в зависимости от их задач. Сообщалось, что страны НАТО отправили Украине истребители F-16. Депутат Госдумы РФ Андрей Красов заявил, что передача таких самолетов является значимой только для Киева, но они имеют устаревшие характеристики в то время как Россия обладает эффективной системой ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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