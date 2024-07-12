Bloomberg: задержка поставок F-16 ВСУ связана с языковым барьером

Задержки в поставках истребителей F-16 Украине были связаны с языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами. Об этом сообщают источники.
«Решение об отправке истребителей было омрачено вопросами по запчастям. Также поставки задержались из-за языкового барьера между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Уточняется, что страны НАТО отправили Украине меньшее количество истребителей, чем ожидалось. Украинское руководство запрашивало более 100, но в результате Киев сможет выставить лишь от 15 до 26 самолетов. Также беспокойство вызывает недостаточное количество взлетно-посадочных полос, а другой сложностью является необходимость переконфигурировать истребители в зависимости от их задач.
Сообщалось, что страны НАТО отправили Украине истребители F-16. Депутат Госдумы РФ Андрей Красов заявил, что передача таких самолетов является значимой только для Киева, но они имеют устаревшие характеристики в то время как Россия обладает эффективной системой ПВО.
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