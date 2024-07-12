12 июля 2024

Диетолог предупредила о случае, когда мясо влияет на развитие рака

NYP: употребление свыше 500 граммов мяса в день повышает риск рака
© Служба новостей «URA.RU»
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Употребление обработанного красного мяса повышает риск заболевания раком кишечника
Употребление обработанного красного мяса повышает риск заболевания раком кишечника Фото:

Употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака (рака прямой кишки — прим. URA.RU). Без вреда для здоровья допустимо съедать не более 500 граммов красного мяса в неделю, считает диетолог в сфере онкологических заболеваний Николь Эндрюс.

«Любое употребление обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака. Особенно — употребление красного обработанного мяса: сосиски, говядина, свинина или баранина, пепперони в пицце, ежедневных мясных блюд для ваших сэндвичей», — рассказала Эндрюс New York Post. Приемлемая норма потребления — 500 граммов в неделю.

Повышает риск заболевания раком также курение и алкоголь. Чтобы снизить эту вероятность, стоит добавить в свой рацион растительные, цельнозерновые, молочные продукты и регулярно заниматься спортом.

Вздутие живота, спазмы и частые позывы в туалет могут быть первыми симптомами рака кишечника. Для раннего выявления этого заболевания необходимо следить за частотой позывов в туалет, проверять стул на форму и консистенцию, обращать внимание на наличие крови на унитазе или туалетной бумаге.

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Употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака (рака прямой кишки — прим. URA.RU). Без вреда для здоровья допустимо съедать не более 500 граммов красного мяса в неделю, считает диетолог в сфере онкологических заболеваний Николь Эндрюс. «Любое употребление обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака. Особенно — употребление красного обработанного мяса: сосиски, говядина, свинина или баранина, пепперони в пицце, ежедневных мясных блюд для ваших сэндвичей», — рассказала Эндрюс New York Post. Приемлемая норма потребления — 500 граммов в неделю. Повышает риск заболевания раком также курение и алкоголь. Чтобы снизить эту вероятность, стоит добавить в свой рацион растительные, цельнозерновые, молочные продукты и регулярно заниматься спортом. Вздутие живота, спазмы и частые позывы в туалет могут быть первыми симптомами рака кишечника. Для раннего выявления этого заболевания необходимо следить за частотой позывов в туалет, проверять стул на форму и консистенцию, обращать внимание на наличие крови на унитазе или туалетной бумаге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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