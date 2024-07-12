В ХМАО мигранта депортировали из России за несообщение о преступлении

Полицейские ХМАО задержали 30-летнего мигранта, который умалчивал о причастности своих знакомых к совершению особо тяжких преступлений, а также покрывал их. Суд признал его виновным, назначил штраф в 15 тысяч рублей, аннулировал вид на жительство и на пять лед запретил въезд в Россию. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.
«На протяжении двух лет, проживающий в Когалыме 30-летний иностранец, располагал данными о причастности его знакомых к совершению особо тяжких преступлений и покрывал их. … Решением Когалымского городского суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. … Сотрудники УМВД России по ХМАО — Югре аннулировали осуждённому мигранту вид на жительство. Иностранец депортирован за пределы Российской Федерации. Ему запрещён въезд в нашу страну сроком на пять лет», — написано в telegram-канале ведомства.
Помимо этого, мигрант вел переписку и с другими приезжими, совершившими преступления против общественной безопасности. Он скрывал эти факты и покрывал преступников.
Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО устроила облавы на нелегальных мигрантов на рынке в Ханты-Мансийске. В рамках рейда в отдел были доставлены десятки человек.
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