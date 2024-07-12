12 июля 2024

В ХМАО мигранта депортировали из России за несообщение о преступлении

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрант, проживавший в Когалыме, покрывал знакомых, совершавших особо тяжкие преступления
Мигрант, проживавший в Когалыме, покрывал знакомых, совершавших особо тяжкие преступления Фото:

Полицейские ХМАО задержали 30-летнего мигранта, который умалчивал о причастности своих знакомых к совершению особо тяжких преступлений, а также покрывал их. Суд признал его виновным, назначил штраф в 15 тысяч рублей, аннулировал вид на жительство и на пять лед запретил въезд в Россию. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

«На протяжении двух лет, проживающий в Когалыме 30-летний иностранец, располагал данными о причастности его знакомых к совершению особо тяжких преступлений и покрывал их. … Решением Когалымского городского суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. … Сотрудники УМВД России по ХМАО — Югре аннулировали осуждённому мигранту вид на жительство. Иностранец депортирован за пределы Российской Федерации. Ему запрещён въезд в нашу страну сроком на пять лет», — написано в telegram-канале ведомства.

Помимо этого, мигрант вел переписку и с другими приезжими, совершившими преступления против общественной безопасности. Он скрывал эти факты и покрывал преступников.

Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО устроила облавы на нелегальных мигрантов на рынке в Ханты-Мансийске. В рамках рейда в отдел были доставлены десятки человек.

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Полицейские ХМАО задержали 30-летнего мигранта, который умалчивал о причастности своих знакомых к совершению особо тяжких преступлений, а также покрывал их. Суд признал его виновным, назначил штраф в 15 тысяч рублей, аннулировал вид на жительство и на пять лед запретил въезд в Россию. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ. «На протяжении двух лет, проживающий в Когалыме 30-летний иностранец, располагал данными о причастности его знакомых к совершению особо тяжких преступлений и покрывал их. … Решением Когалымского городского суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. … Сотрудники УМВД России по ХМАО — Югре аннулировали осуждённому мигранту вид на жительство. Иностранец депортирован за пределы Российской Федерации. Ему запрещён въезд в нашу страну сроком на пять лет», — написано в telegram-канале ведомства. Помимо этого, мигрант вел переписку и с другими приезжими, совершившими преступления против общественной безопасности. Он скрывал эти факты и покрывал преступников. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО устроила облавы на нелегальных мигрантов на рынке в Ханты-Мансийске. В рамках рейда в отдел были доставлены десятки человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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