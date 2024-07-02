Полиция устроила облавы на нелегальных мигрантов в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд проходит на рынке "Лукошко"
Рейд проходит на рынке "Лукошко" Фото:

Полиция устроили облавы на нелегальных мигрантов на рынке в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Мероприятие проводится на рынке „Лукошко“ в Ханты-Мансийске. Одного нелегала уже выявили. И несколько десятков человек доставлено в отдел. Их проверяют на законность пребывания», — сообщил собеседник.

В полиции ХМАО подтвердили информацию о проведение рейда. Но детали пока разглашать не стали. Информация будет опубликована после того, как сотрудники завершат проверку доставленных.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержало в ХМАО мужчину, помогавшего мигрантам незаконно попасть в Россию. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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Полиция устроили облавы на нелегальных мигрантов на рынке в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Мероприятие проводится на рынке „Лукошко“ в Ханты-Мансийске. Одного нелегала уже выявили. И несколько десятков человек доставлено в отдел. Их проверяют на законность пребывания», — сообщил собеседник. В полиции ХМАО подтвердили информацию о проведение рейда. Но детали пока разглашать не стали. Информация будет опубликована после того, как сотрудники завершат проверку доставленных. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержало в ХМАО мужчину, помогавшего мигрантам незаконно попасть в Россию. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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