Полиция устроила облавы на нелегальных мигрантов в ХМАО

Полиция устроили облавы на нелегальных мигрантов на рынке в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Мероприятие проводится на рынке „Лукошко“ в Ханты-Мансийске. Одного нелегала уже выявили. И несколько десятков человек доставлено в отдел. Их проверяют на законность пребывания», — сообщил собеседник.
В полиции ХМАО подтвердили информацию о проведение рейда. Но детали пока разглашать не стали. Информация будет опубликована после того, как сотрудники завершат проверку доставленных.
Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержало в ХМАО мужчину, помогавшего мигрантам незаконно попасть в Россию. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!