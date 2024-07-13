Кто такая бизнес-коуч Закхайм, задержанная в Пулково: курсы за миллион и обещания заработать

Бизнес-коуча Закхайм подозревают в особо крупном мошенничестве

13 июля 2024 в 06:29 Размер текста - 17 +

Самую богатую «ученицу Кийосаки» задержали в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России задержали в Пулково бизнес-коуча Наталью Закхайм, которая является гражданкой Нидерландов и Израиля. Сама предпринимательница называет себя одной из самых богатых учениц американского бизнесмена и автора книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. А правоохранители подозревают женщину и ее близких в особо крупном мошенничестве. Подробности ареста — в материале URA.RU. Что известно о жизни бизнес-коуча Родилась Наталья 6 августа 1969 года в Ленинграде. Ее родители работали инженерами, а Наталья училась в специализированной школе с углубленным изучением английского языка, после чего поступила в Ленинградский текстильный институт. Уже подростком, подрабатывая на различных неквалифицированных должностях, она начала обеспечивать себя собственными деньгами, сообщает издание СМИ 24. В студенческие годы Наталья вместе с родителями эмигрировала в Израиль, где продолжила обучение текстильному делу в местном колледже. Именно там она впервые попыталась начать собственный бизнес, шить одежду на дому, но попытка оказалась неудачной. В 1992 году Закхайм переехала в Голландию, где начала свои первые успешные бизнес-проекты. Одним из таких проектов было создание презентации для президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, что позволило ей накопить достаточно средств для покупки первого таунхауса. Этот момент стал переломным в ее карьере, и она начала активное инвестирование в недвижимость. В середине 2000-х годов она смогла приобрести более 20 объектов недвижимости, что принесло ей значительные доходы. В 2010 году Закхайм приобрела сеть фитнес-центров в России. В начале 2010-х она прошла обучение у Роберта Кийосаки и вскоре открыла собственную академию «Личность и капитал», где стала проводить онлайн-курсы по развитию бизнеса и достижению финансового успеха. В своей академии предприниматель позиционирует себя как долларового миллионера и международного коуча. Женщина также занялась писательской деятельностью, выпустив несколько книг о том, как значительно повысить доходы. Однако ее курсы вызвали противоречивые отзывы; многие учащиеся утверждали, что платили значительные суммы за информацию, доступную бесплатно в интернете. Бизнес-леди выпускала собственные книги Фото: Илья Московец © URA.RU Задержание в Петербурге Женщину и ее мужа Андрея Краснова задержали в петербургском аэропорту Пулково вечером 10 июля, когда они вернулись в Россию из Мексики. Старшего сына Закхайм Троя Краснова, который, как она утверждает, инвестирует в недвижимость США с 17 лет, задержали дома в России. После ареста всех этапировали в Москву, передает «Коммерсант». Хорошевский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу бизнес-коуча Закхайм. Мера пресечения избрана на один месяц 18 суток, до 29 августа, говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции. Все трое обвиняются по трем эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также была задержана бизнес-партнер Закхайм Любовь Струлева. По версии следствия, Закхайм и ее сообщники предлагали клиентам курсы по «выгодному инвестированию», однако вместо выполнения обещанных обязательств, использовали полученные деньги по своему усмотрению. Обвиняемые якобы создавали курсы на основе общеизвестной информации, вводя клиентов в заблуждение относительно реальных возможностей инвестирования, включая зарубежную недвижимость, заявила прокуратура Москвы. Стоимость таких курсов могла достигать одного миллиона рублей, а общий ущерб от действий обвиняемых оценивается в 2,5 миллиона рублей. В настоящее время следствие занимается установлением всех эпизодов преступной деятельности и определением полного перечня пострадавших. У подозреваемых в деле о мошенничестве прошли очные ставки с некоторыми потерпевшими. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания и их продолжают допрашивать. Задержание произошло в Петербурге Фото: Анна Майорова © URA.RU Реакция самого бизнес-коуча В своем telegram-канале Закхайм опубликовала сообщение о задержании и заявила, что ее команда отказывается от комментариев по делу. Женщина выразила благодарность своим ученикам за поддержку и уверяет, что обучение в текущих потоках продолжится. Автор сообщения отметила, что все фигуранты «были задержаны по неподтвержденным обвинениям». На время следствия работа социальных сетей Закхайм будет приостановлена, а сообщения ее ученики будут получать в учебных группах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России задержали в Пулково бизнес-коуча Наталью Закхайм, которая является гражданкой Нидерландов и Израиля. Сама предпринимательница называет себя одной из самых богатых учениц американского бизнесмена и автора книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. А правоохранители подозревают женщину и ее близких в особо крупном мошенничестве. Подробности ареста — в материале URA.RU. Родилась Наталья 6 августа 1969 года в Ленинграде. Ее родители работали инженерами, а Наталья училась в специализированной школе с углубленным изучением английского языка, после чего поступила в Ленинградский текстильный институт. Уже подростком, подрабатывая на различных неквалифицированных должностях, она начала обеспечивать себя собственными деньгами, сообщает издание СМИ 24. В студенческие годы Наталья вместе с родителями эмигрировала в Израиль, где продолжила обучение текстильному делу в местном колледже. Именно там она впервые попыталась начать собственный бизнес, шить одежду на дому, но попытка оказалась неудачной. В 1992 году Закхайм переехала в Голландию, где начала свои первые успешные бизнес-проекты. Одним из таких проектов было создание презентации для президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, что позволило ей накопить достаточно средств для покупки первого таунхауса. Этот момент стал переломным в ее карьере, и она начала активное инвестирование в недвижимость. В середине 2000-х годов она смогла приобрести более 20 объектов недвижимости, что принесло ей значительные доходы. В 2010 году Закхайм приобрела сеть фитнес-центров в России. В начале 2010-х она прошла обучение у Роберта Кийосаки и вскоре открыла собственную академию «Личность и капитал», где стала проводить онлайн-курсы по развитию бизнеса и достижению финансового успеха. В своей академии предприниматель позиционирует себя как долларового миллионера и международного коуча. Женщина также занялась писательской деятельностью, выпустив несколько книг о том, как значительно повысить доходы. Однако ее курсы вызвали противоречивые отзывы; многие учащиеся утверждали, что платили значительные суммы за информацию, доступную бесплатно в интернете. Женщину и ее мужа Андрея Краснова задержали в петербургском аэропорту Пулково вечером 10 июля, когда они вернулись в Россию из Мексики. Старшего сына Закхайм Троя Краснова, который, как она утверждает, инвестирует в недвижимость США с 17 лет, задержали дома в России. После ареста всех этапировали в Москву, передает «Коммерсант». Хорошевский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу бизнес-коуча Закхайм. Мера пресечения избрана на один месяц 18 суток, до 29 августа, говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции. Все трое обвиняются по трем эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также была задержана бизнес-партнер Закхайм Любовь Струлева. По версии следствия, Закхайм и ее сообщники предлагали клиентам курсы по «выгодному инвестированию», однако вместо выполнения обещанных обязательств, использовали полученные деньги по своему усмотрению. Обвиняемые якобы создавали курсы на основе общеизвестной информации, вводя клиентов в заблуждение относительно реальных возможностей инвестирования, включая зарубежную недвижимость, заявила прокуратура Москвы. Стоимость таких курсов могла достигать одного миллиона рублей, а общий ущерб от действий обвиняемых оценивается в 2,5 миллиона рублей. В настоящее время следствие занимается установлением всех эпизодов преступной деятельности и определением полного перечня пострадавших. У подозреваемых в деле о мошенничестве прошли очные ставки с некоторыми потерпевшими. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания и их продолжают допрашивать. В своем telegram-канале Закхайм опубликовала сообщение о задержании и заявила, что ее команда отказывается от комментариев по делу. Женщина выразила благодарность своим ученикам за поддержку и уверяет, что обучение в текущих потоках продолжится. Автор сообщения отметила, что все фигуранты «были задержаны по неподтвержденным обвинениям». На время следствия работа социальных сетей Закхайм будет приостановлена, а сообщения ее ученики будут получать в учебных группах.