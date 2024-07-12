Водитель скутера отправился в больницу ЯНАО из-за наезда на бордюр

Водитель скутера не справился с управлением и въехал в бордюр на перекрестке в Муравленко
В Муравленко (ЯНАО) водитель скутера «Х-Моторс» на перекрестке не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате ДТП он госпитализирован, сообщили УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«Водитель, управляя скутером „Х-Моторс“, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие в виде бордюрного камня. В результате ДТП водитель скутера госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.
С начала года в регионе произошло уже 2560 ДТП. В них погибли 17 человек. Еще 151 человек — получили травмы, в их числе 17 детей.
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