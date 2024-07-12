12 июля 2024

Водитель скутера отправился в больницу ЯНАО из-за наезда на бордюр

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель скутера не справился с управлением и въехал в бордюр на перекрестке в Муравленко
Водитель скутера не справился с управлением и въехал в бордюр на перекрестке в Муравленко Фото:

В Муравленко (ЯНАО) водитель скутера «Х-Моторс» на перекрестке не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате ДТП он госпитализирован, сообщили УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«Водитель, управляя скутером „Х-Моторс“, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие в виде бордюрного камня. В результате ДТП водитель скутера госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.

С начала года в регионе произошло уже 2560 ДТП. В них погибли 17 человек. Еще 151 человек — получили травмы, в их числе 17 детей.

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В Муравленко (ЯНАО) водитель скутера «Х-Моторс» на перекрестке не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате ДТП он госпитализирован, сообщили УГИБДД МВД России по ЯНАО. «Водитель, управляя скутером „Х-Моторс“, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие в виде бордюрного камня. В результате ДТП водитель скутера госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства. С начала года в регионе произошло уже 2560 ДТП. В них погибли 17 человек. Еще 151 человек — получили травмы, в их числе 17 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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