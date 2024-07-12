После новости URA.RU на Урале отцу троих бойцов СВО дали электричество

После новости URA.RU жителю поселка Красногвардейского в Свердловской области Павлу Журавлеву, отцу трех участников СВО, восстановили подачу электричества. Ранее компания «Энергосбыт Плюс» отключила у Журавлева свет из-за несуществующего долга.
«Долг Павла Журавлева на 1 июля 2024 года был больше двух периодов. К сожалению, „ЭнергосбыТ Плюс“ вынужден был прибегнуть к крайней мере — ограничению ресурса. На сегодняшний день задолженность полностью погашена, энергоснабжение восстановлено. У жителя установлен счетчик с интеллектуальной системой, который дистанционно передает показания в адрес сетевой организации. На основании этих показаний производится расчет», — заявляли URA.RU в компании «ЭнергосбыТ Плюс».
Ранее агентство сообщало, что пенсионеру в январе 2024 года начислили 2000 рублей из-за скачка потребления электроэнергии, хотя было установлено, что счетчик работал исправно. Тем не менее на него повесили несуществующий долг. 11 июля представитель компании отключил электроэнергию от его дома по улице Пузанова, 78.
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