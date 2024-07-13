«Единая Россия» выводит работу в регионах на новый уровень

«Единая Россия» меняет работу межрегиональных координационных советов
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Совет по молодежной политике УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев презентовал изменения в работе МКС на встрече с представителями советов Фото:

Партия «Единая Россия» создает новые подходы к работе межрегиональных координационных советов (МКС). Врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев во время рабочей встречи с руководителями всех восьми МКС отметил, что это самое близкое к народу партийное звено.

«Нам предстоит усилить структуру межрегиональных координационных советов. В том числе, с точки зрения взаимодействия, в первую очередь, с первичными отделениями партии. МКС — это самое близкое к людям партийное звено», — сообщил Владимир Якушев, его слова приводит сайт «Единой России». Главная цель изменений — сделать так, чтобы каждый человек, вне зависимости от места проживания, видел, как жизнь меняется в лучшую сторону.

Среди нововведений — усиление работы с кадрами. Этот процесс должен включать в себя выбор кандидатов для участия в выборах на всех уровнях, а также создание кадрового резерва «Единой России», предоставляющего возможности карьерного роста для активных членов партии.

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Партия «Единая Россия» создает новые подходы к работе межрегиональных координационных советов (МКС). Врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев во время рабочей встречи с руководителями всех восьми МКС отметил, что это самое близкое к народу партийное звено. «Нам предстоит усилить структуру межрегиональных координационных советов. В том числе, с точки зрения взаимодействия, в первую очередь, с первичными отделениями партии. МКС — это самое близкое к людям партийное звено», — сообщил Владимир Якушев, его слова приводит сайт «Единой России». Главная цель изменений — сделать так, чтобы каждый человек, вне зависимости от места проживания, видел, как жизнь меняется в лучшую сторону. Среди нововведений — усиление работы с кадрами. Этот процесс должен включать в себя выбор кандидатов для участия в выборах на всех уровнях, а также создание кадрового резерва «Единой России», предоставляющего возможности карьерного роста для активных членов партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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