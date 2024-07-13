Суд Москвы: экс-заму Шойгу Иванову могут изменить итоговое обвинение

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
В зависимости от результатов анализа полученной информации обвинение против экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова может быть пересмотрено Фото:

Следствие продолжает работу над уголовным делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Сейчас идет изучении информации о телефонных разговорах Иванова, сообщает Басманный суд Москвы. В зависимости от результатов анализа полученной информации обвинение против экс-зама Сергея Шойгу может быть пересмотрено.

«В настоящее время по уголовному делу необходимо… истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых», — говорится в постановлении суда. Кроме того, в документе также упоминается наличие трех свидетелей по делу, чьи имена не разглашаются.

Следствие назначило ряд экспертиз, приступило к анализу документов и электронных новостей, изъятых в ходе обысков. Ожидаются ответы на запросы, направленные в Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подала иск на 17 миллионов рублей по делу экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова. ФАС выступила с требованием о взыскании с компании «Олимпситистрой» ущерба на вышеуказанную сумму. Президент «Олимпситистроя» Александр Фомин обвиняется в даче особо крупной взятки Тимуру Иванову.

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Следствие продолжает работу над уголовным делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Сейчас идет изучении информации о телефонных разговорах Иванова, сообщает Басманный суд Москвы. В зависимости от результатов анализа полученной информации обвинение против экс-зама Сергея Шойгу может быть пересмотрено. «В настоящее время по уголовному делу необходимо… истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых», — говорится в постановлении суда. Кроме того, в документе также упоминается наличие трех свидетелей по делу, чьи имена не разглашаются. Следствие назначило ряд экспертиз, приступило к анализу документов и электронных новостей, изъятых в ходе обысков. Ожидаются ответы на запросы, направленные в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подала иск на 17 миллионов рублей по делу экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова. ФАС выступила с требованием о взыскании с компании «Олимпситистрой» ущерба на вышеуказанную сумму. Президент «Олимпситистроя» Александр Фомин обвиняется в даче особо крупной взятки Тимуру Иванову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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