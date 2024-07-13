Суд Москвы: экс-заму Шойгу Иванову могут изменить итоговое обвинение

13 июля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

В зависимости от результатов анализа полученной информации обвинение против экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова может быть пересмотрено Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Следствие продолжает работу над уголовным делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Сейчас идет изучении информации о телефонных разговорах Иванова, сообщает Басманный суд Москвы. В зависимости от результатов анализа полученной информации обвинение против экс-зама Сергея Шойгу может быть пересмотрено. «В настоящее время по уголовному делу необходимо… истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых», — говорится в постановлении суда. Кроме того, в документе также упоминается наличие трех свидетелей по делу, чьи имена не разглашаются. Следствие назначило ряд экспертиз, приступило к анализу документов и электронных новостей, изъятых в ходе обысков. Ожидаются ответы на запросы, направленные в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подала иск на 17 миллионов рублей по делу экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова. ФАС выступила с требованием о взыскании с компании «Олимпситистрой» ущерба на вышеуказанную сумму. Президент «Олимпситистроя» Александр Фомин обвиняется в даче особо крупной взятки Тимуру Иванову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие продолжает работу над уголовным делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Сейчас идет изучении информации о телефонных разговорах Иванова, сообщает Басманный суд Москвы. В зависимости от результатов анализа полученной информации обвинение против экс-зама Сергея Шойгу может быть пересмотрено. «В настоящее время по уголовному делу необходимо… истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых», — говорится в постановлении суда. Кроме того, в документе также упоминается наличие трех свидетелей по делу, чьи имена не разглашаются. Следствие назначило ряд экспертиз, приступило к анализу документов и электронных новостей, изъятых в ходе обысков. Ожидаются ответы на запросы, направленные в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подала иск на 17 миллионов рублей по делу экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова. ФАС выступила с требованием о взыскании с компании «Олимпситистрой» ущерба на вышеуказанную сумму. Президент «Олимпситистроя» Александр Фомин обвиняется в даче особо крупной взятки Тимуру Иванову.