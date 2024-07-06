ФАС подала иск на 17 млн рублей по делу экс-замглавы Минобороны Иванова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с требованием о взыскании с компании «Олимпситистрой» ущерба на сумму 17 миллионов рублей. Эта компания упоминается в рамках расследования уголовного дела, связанного с бывшим замминистром обороны РФ Тимуром Ивановым.
«Исковое заявление Федеральной антимонопольной службы о взыскании в федеральный бюджет ущерба в размере 17 млн рублей», — указано в документе. Он имеется в распоряжении ТАСС.
Президент «Олимпситистроя» Александр Фомин обвиняется в даче особо крупной взятки Тимуру Иванову. Согласно данным следствия, взятка была предоставлена в форме услуг имущественного характера за выполнение работ, необходимых Министерству обороны РФ.
Вечером 23 апреля был задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. В Минобороны он курировал подрядные и субподрядные работы для ведомства. Представителя ведомства обвинили в получении крупной взятки.
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