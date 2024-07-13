На сайте Кремля появилась обновленная биография Путина

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
В официальную биографию Путина добавили события последних шести лет Фото:

Официальный сайт Кремля впервые с 2018 года обновил страницу с биографией президента РФ Владимира Путина. Теперь в нее включены разделы о проведении Чемпионата мира по футболу в России, борьбе с пандемией коронавируса, принятии поправок к Конституции РФ, спецоперации на Украине и других значимых событиях последних шести лет.

Предыдущая версия заканчивалась информацией о новом президентском сроке Путина после переизбрания в 2018 году. После выборов 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что страница с биографией российского лидера будет дополняться.

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Официальный сайт Кремля впервые с 2018 года обновил страницу с биографией президента РФ Владимира Путина. Теперь в нее включены разделы о проведении Чемпионата мира по футболу в России, борьбе с пандемией коронавируса, принятии поправок к Конституции РФ, спецоперации на Украине и других значимых событиях последних шести лет. Предыдущая версия заканчивалась информацией о новом президентском сроке Путина после переизбрания в 2018 году. После выборов 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что страница с биографией российского лидера будет дополняться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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