На сайте Кремля появилась обновленная биография Путина

13 июля 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

В официальную биографию Путина добавили события последних шести лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный сайт Кремля впервые с 2018 года обновил страницу с биографией президента РФ Владимира Путина. Теперь в нее включены разделы о проведении Чемпионата мира по футболу в России, борьбе с пандемией коронавируса, принятии поправок к Конституции РФ, спецоперации на Украине и других значимых событиях последних шести лет. Предыдущая версия заканчивалась информацией о новом президентском сроке Путина после переизбрания в 2018 году. После выборов 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что страница с биографией российского лидера будет дополняться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный сайт Кремля впервые с 2018 года обновил страницу с биографией президента РФ Владимира Путина. Теперь в нее включены разделы о проведении Чемпионата мира по футболу в России, борьбе с пандемией коронавируса, принятии поправок к Конституции РФ, спецоперации на Украине и других значимых событиях последних шести лет. Предыдущая версия заканчивалась информацией о новом президентском сроке Путина после переизбрания в 2018 году. После выборов 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что страница с биографией российского лидера будет дополняться.