На сайте Кремля появилась обновленная биография Путина

Официальный сайт Кремля впервые с 2018 года обновил страницу с биографией президента РФ Владимира Путина. Теперь в нее включены разделы о проведении Чемпионата мира по футболу в России, борьбе с пандемией коронавируса, принятии поправок к Конституции РФ, спецоперации на Украине и других значимых событиях последних шести лет.
Предыдущая версия заканчивалась информацией о новом президентском сроке Путина после переизбрания в 2018 году. После выборов 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что страница с биографией российского лидера будет дополняться.
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Официальный сайт Кремля впервые с 2018 года обновил страницу с биографией президента РФ Владимира Путина. Теперь в нее включены разделы о проведении Чемпионата мира по футболу в России, борьбе с пандемией коронавируса, принятии поправок к Конституции РФ, спецоперации на Украине и других значимых событиях последних шести лет. Предыдущая версия заканчивалась информацией о новом президентском сроке Путина после переизбрания в 2018 году. После выборов 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что страница с биографией российского лидера будет дополняться.