Найдены тела членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета

13 июля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Самолет упал 12 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Тела членов экипажа, погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, найдены. Для их идентификации потребуется проведение генетической экспертизы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Лайнер, принадлежащий компании «Газпромавиа», потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. На борту находились два пилота и штурман. Следователи рассматривают две версии случившегося: отказ двигателя или попадание птиц в двигатель самолета. Подробнее о происшествии читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тела членов экипажа, погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, найдены. Для их идентификации потребуется проведение генетической экспертизы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Лайнер, принадлежащий компании «Газпромавиа», потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. На борту находились два пилота и штурман. Следователи рассматривают две версии случившегося: отказ двигателя или попадание птиц в двигатель самолета. Подробнее о происшествии читайте в материале URA.RU.