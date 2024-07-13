Найдены тела членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета

Самолет упал 12 июля
новость из сюжетаВ Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие
Тела членов экипажа, погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, найдены. Для их идентификации потребуется проведение генетической экспертизы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Лайнер, принадлежащий компании «Газпромавиа», потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. На борту находились два пилота и штурман. Следователи рассматривают две версии случившегося: отказ двигателя или попадание птиц в двигатель самолета. Подробнее о происшествии читайте в материале URA.RU.
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