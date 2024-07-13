Найдены тела членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета

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Самолет упал 12 июля Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Тела членов экипажа, погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, найдены. Для их идентификации потребуется проведение генетической экспертизы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Лайнер, принадлежащий компании «Газпромавиа», потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. На борту находились два пилота и штурман. Следователи рассматривают две версии случившегося: отказ двигателя или попадание птиц в двигатель самолета. Подробнее о происшествии читайте в материале URA.RU.

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Тела членов экипажа, погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, найдены. Для их идентификации потребуется проведение генетической экспертизы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Лайнер, принадлежащий компании «Газпромавиа», потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. На борту находились два пилота и штурман. Следователи рассматривают две версии случившегося: отказ двигателя или попадание птиц в двигатель самолета. Подробнее о происшествии читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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