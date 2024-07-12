В Подмосковье упал пассажирский самолет: что известно к этому часу

Экипаж упавшего в Подмосковье самолета подал сигнал бедствия и пропал

13 июля 2024 в 03:29 Размер текста - 17 +

Расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие В пятницу лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе подмосковной Коломны. На борту пассажирского судна находились два пилота и штурман. Как заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, самолет принадлежал «Газпромавиа». Как погиб экипаж самолета, — в материале URA.RU. Новость по теме Что происходит на месте крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet. Фоторепортаж Как и почему рухнул Sukhoi Superjet 100 Трагедия произошла в подмосковной Коломне через семь минут после взлета лайнера Sukhoi Superjet 100. Незадолго до крушения экипаж подал сигнал бедствия, после чего самолет пропал с радаров. Известно, что перед полетом самолет прошел плановый ремонт и выполнял тестовый полет. Лайнер принадлежал авиакомпании «Газпромавиа» и направлялся из аэродрома в Луховицах во Внуково, отмечает telegram-канале Mash. Момент крушения самолета Sukhoi Superjet 100 попал на видео. На кадрах видно, что после падения судна сдетонировало авиационное топливо. Согласно сведениям оперативных служб, причиной катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 мог стать отказ двигателя. Но отказ двигателя — не единственная версия катастрофы. Кроме этого, возможной причиной может быть попадание птиц в двигатель самолета. Кто был на борту Борт самолета следовал после ремонта в аэропорт «Внуково». Глава Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что лайнер летел по утвержденному плану и не отклонялся от заданного курса. На борту самолета находились три члена экипажа, все они погибли. Командиром воздушного судна был 53-летний Евгений Булавко, работавший в авиакомпании NordStar. Вместе с ним на борту находились второй пилот Максим Лукманов и стюард Владислав Харламов. Удастся ли узнать о последних минутах крушения Лайнер, находящийся в эксплуатации с 2014 года, был оснащен французским двигателем SaM146. Однако в результате введения санкций поставки оригинальных запчастей к двигателю прекратились. Найденные на месте катастрофы бортовые самописцы уже переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) для расшифровки и анализа. Источник в правоохранительных органах сообщил, что черные ящики обязательно будут расшифрованы. Расследованием катастрофы теперь занимается МАК с участием специалистов Росавиации. В тот же день параллельно с этим полетом осуществлялся полет другого самолета Sukhoi Superjet New, оборудованного отечественным двигателем. Этот самолет успешно приземлился в аэродроме Раменское. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пятницу лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе подмосковной Коломны. На борту пассажирского судна находились два пилота и штурман. Как заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, самолет принадлежал «Газпромавиа». Как погиб экипаж самолета, — в материале URA.RU. Трагедия произошла в подмосковной Коломне через семь минут после взлета лайнера Sukhoi Superjet 100. Незадолго до крушения экипаж подал сигнал бедствия, после чего самолет пропал с радаров. Известно, что перед полетом самолет прошел плановый ремонт и выполнял тестовый полет. Лайнер принадлежал авиакомпании «Газпромавиа» и направлялся из аэродрома в Луховицах во Внуково, отмечает telegram-канале Mash. Момент крушения самолета Sukhoi Superjet 100 попал на видео. На кадрах видно, что после падения судна сдетонировало авиационное топливо. Согласно сведениям оперативных служб, причиной катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 мог стать отказ двигателя. Но отказ двигателя — не единственная версия катастрофы. Кроме этого, возможной причиной может быть попадание птиц в двигатель самолета. Борт самолета следовал после ремонта в аэропорт «Внуково». Глава Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что лайнер летел по утвержденному плану и не отклонялся от заданного курса. На борту самолета находились три члена экипажа, все они погибли. Командиром воздушного судна был 53-летний Евгений Булавко, работавший в авиакомпании NordStar. Вместе с ним на борту находились второй пилот Максим Лукманов и стюард Владислав Харламов. Лайнер, находящийся в эксплуатации с 2014 года, был оснащен французским двигателем SaM146. Однако в результате введения санкций поставки оригинальных запчастей к двигателю прекратились. Найденные на месте катастрофы бортовые самописцы уже переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) для расшифровки и анализа. Источник в правоохранительных органах сообщил, что черные ящики обязательно будут расшифрованы. Расследованием катастрофы теперь занимается МАК с участием специалистов Росавиации. В тот же день параллельно с этим полетом осуществлялся полет другого самолета Sukhoi Superjet New, оборудованного отечественным двигателем. Этот самолет успешно приземлился в аэродроме Раменское.