Зрители освистали теннисиста Джоковича на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович столкнулся с недовольством зрителей после победы в полуфинале Уимблдона-2024. Сообщается, что спортсмен после победы над итальянцем Лоренцо Музетти со счетом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 сымитировал игру на скрипке, этот жест был встречен свистом.
«После своей победы Джокович сымитировал игру на скрипке, чем вызвал недовольство у зрителей», — передает «Газета.ru». Игра теннисиста на воображаемой скрипке вызвала недовольство у зрителей, посетители мероприятия посчитали его саркастическим. Хотя теннисист объяснял ранее, что этот жест является поддержкой его дочери, которая учится играть на скрипке.
Это не первый случай недовольства фанатов по отношению к Джоковичу на текущем турнире. Ранее он уже выражал недовольство поведением зрителей и даже покинул интервью после игры с Хольгером Руне из-за неприятных вопросов.
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