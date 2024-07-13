Буданов*: Украина совершала попытки покушения на Путина

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Буданов* (на фото справа) сообщил, что все покушения на Путина со стороны Украины были неудачные
Буданов* (на фото справа) сообщил, что все покушения на Путина со стороны Украины были неудачные Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидер Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил о попытках покушений на президента России Владимира Путина, осуществляемых Киевом. Об этом сообщил сам глава ГУР.

«Они (попытки покушения — прим. URA.RU) были, но, как видите, тоже пока неудачны», — сообщил Буданов. Его слова передает РИА Новости.

* Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Лидер Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил о попытках покушений на президента России Владимира Путина, осуществляемых Киевом. Об этом сообщил сам глава ГУР. «Они (попытки покушения — прим. URA.RU) были, но, как видите, тоже пока неудачны», — сообщил Буданов. Его слова передает РИА Новости. * Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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