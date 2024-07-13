Буданов*: Украина совершала попытки покушения на Путина

Буданов* (на фото справа) сообщил, что все покушения на Путина со стороны Украины были неудачные
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Лидер Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил о попытках покушений на президента России Владимира Путина, осуществляемых Киевом. Об этом сообщил сам глава ГУР.
«Они (попытки покушения — прим. URA.RU) были, но, как видите, тоже пока неудачны», — сообщил Буданов. Его слова передает РИА Новости.
* Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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