Екатеринбуржцы выстроились в длинную очередь ради селфи со звездой футбола Павлюченко. Фото

В Екатеринбурге прошла встреча с экс-футболистом сборной России Павлюченко

13 июля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Роман Павлюченко стал хедлайнером Ural Football Fest Фото: пресс-служба ФК «Урал» В Екатеринбурге проходит второй фестиваль Ural Football Fest. На мероприятие привезли экс-футболиста «Урала», «Тоттенхэма» и сборной России Романа Павлюченко. Ради его автографа и фото с ним сотни горожан выстроились в огромную очередь, передает корреспондент URA.RU. Павлюченко приехал на фестиваль, чтобы пообщаться с поклонниками. Футболиста посадили на сцену, а гости могли задавать ему вопросы в telegram-канале «Урала». Поклонников интересовало, почему нападающий не остался жить в Англии, когда играл за «Тоттенхэм», как ему удавалось с плохим знанием языка общаться с иностранным тренером и чем он занимается сейчас. «Играю в „Медиалиге“ за клуб Fight Nights, уже два сезона провел. Может быть и следующий сезон тоже проведу. Тренирую команду молодых ребят, но я как больше тренер по нападающим — они много бегают, мало забивают. Я их учу, не надо бегать, надо забивать. Меня много приглашают на телевидение на съемки. Не знаю, кто-нибудь смотрит по ТНТ „Титаны“? Правда, я там сразу пришел и ушел», — признался футболист. Также вместе с женой у них есть бизнес, связанный с недвижимостью. Не обошлось и без вопроса про открытие ресторана в Екатеринбурге — у Павлюченко есть заведение «Сациви» в Ставрополе. «Я подумаю, но здесь Тема Фидлер (экс-футболист „Урала“, владелец караоке-клуб Maradona — прим. URA.RU) уже столько пооткрывал, что места нет. Я конкурент его буду», — заметил Павлюченко. После общения поклонники могли взять автограф у звезды и сфотографироваться с Павлюченко. Ради этого горожане занимали очередь заранее — еще до начала встречи. По итогу толпа растянулась на 2/3 фан-зоны парка Маяковского. Также вечером на сцену выйдет группа «Корни». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге проходит второй фестиваль Ural Football Fest. На мероприятие привезли экс-футболиста «Урала», «Тоттенхэма» и сборной России Романа Павлюченко. Ради его автографа и фото с ним сотни горожан выстроились в огромную очередь, передает корреспондент URA.RU. Павлюченко приехал на фестиваль, чтобы пообщаться с поклонниками. Футболиста посадили на сцену, а гости могли задавать ему вопросы в telegram-канале «Урала». Поклонников интересовало, почему нападающий не остался жить в Англии, когда играл за «Тоттенхэм», как ему удавалось с плохим знанием языка общаться с иностранным тренером и чем он занимается сейчас. «Играю в „Медиалиге“ за клуб Fight Nights, уже два сезона провел. Может быть и следующий сезон тоже проведу. Тренирую команду молодых ребят, но я как больше тренер по нападающим — они много бегают, мало забивают. Я их учу, не надо бегать, надо забивать. Меня много приглашают на телевидение на съемки. Не знаю, кто-нибудь смотрит по ТНТ „Титаны“? Правда, я там сразу пришел и ушел», — признался футболист. Также вместе с женой у них есть бизнес, связанный с недвижимостью. Не обошлось и без вопроса про открытие ресторана в Екатеринбурге — у Павлюченко есть заведение «Сациви» в Ставрополе. «Я подумаю, но здесь Тема Фидлер (экс-футболист „Урала“, владелец караоке-клуб Maradona — прим. URA.RU) уже столько пооткрывал, что места нет. Я конкурент его буду», — заметил Павлюченко. После общения поклонники могли взять автограф у звезды и сфотографироваться с Павлюченко. Ради этого горожане занимали очередь заранее — еще до начала встречи. По итогу толпа растянулась на 2/3 фан-зоны парка Маяковского. Также вечером на сцену выйдет группа «Корни».