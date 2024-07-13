Появились фото черного ящика с упавшего в Подмосковье Superjet

Опубликованы фото черных ящиков лайнера Sukhoi Superjet 100 потерпевшего крушение 12 июля. Сообщается, что устройства готовы к расшифровке. Кадры предоставил Международный авиационный комитет (МАК).
«Вся полетная информация успешно скопирована, подготовлена для расшифровки и последующего анализа», — сообщила пресс-служба комитета. Сообщается, что устройства получили значительные повреждения и подверглись температурному воздействию.
Лайнер Sukhoi Superjet 100 упал в районе Коломны 12 июля. На борту находились три члена экипажа, все они погибли. СК РФ показал кадры с места крушения.
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