Появились фото черного ящика с упавшего в Подмосковье Superjet

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Sukhoi Superjet 100 упал в Московской области 12 июля, члены экипажа погибли
Sukhoi Superjet 100 упал в Московской области 12 июля, члены экипажа погибли Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Опубликованы фото черных ящиков лайнера Sukhoi Superjet 100 потерпевшего крушение 12 июля. Сообщается, что устройства готовы к расшифровке. Кадры предоставил Международный авиационный комитет (МАК).

«Вся полетная информация успешно скопирована, подготовлена для расшифровки и последующего анализа», — сообщила пресс-служба комитета. Сообщается, что устройства получили значительные повреждения и подверглись температурному воздействию.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 упал в районе Коломны 12 июля. На борту находились три члена экипажа, все они погибли. СК РФ показал кадры с места крушения.

Появились фото черных ящиков с упавшего в Московской области лайнера
Появились фото черных ящиков с упавшего в Московской области лайнера
Фото:

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Опубликованы фото черных ящиков лайнера Sukhoi Superjet 100 потерпевшего крушение 12 июля. Сообщается, что устройства готовы к расшифровке. Кадры предоставил Международный авиационный комитет (МАК). «Вся полетная информация успешно скопирована, подготовлена для расшифровки и последующего анализа», — сообщила пресс-служба комитета. Сообщается, что устройства получили значительные повреждения и подверглись температурному воздействию. Лайнер Sukhoi Superjet 100 упал в районе Коломны 12 июля. На борту находились три члена экипажа, все они погибли. СК РФ показал кадры с места крушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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