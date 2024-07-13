Появилось видео работы следователей на месте крушения Sukhoi Superjet 100

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе Апраксино городского округа Коломна
Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе Апраксино городского округа Коломна Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

В Московской области потерпел крушение лайнер Sukhoi Superjet 100. На месте трагедии работают следователи и криминалисты. СК РФ выложили первое видео с места крушения.

«Следователи и криминалисты СК России продолжают работу на месте крушения самолета в Московской области», — сообщили представители ведомства. Кадры с места падения они опубликовали в своем telegram-канале

Лайнер потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. Момент падения самолета заснят очевидцами. Сообщается, что на борту судна находилось три члена экипажа, все погибли. Их тела найдены, для идентификации потребуется проведение генетической экспертизы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Московской области потерпел крушение лайнер Sukhoi Superjet 100. На месте трагедии работают следователи и криминалисты. СК РФ выложили первое видео с места крушения. «Следователи и криминалисты СК России продолжают работу на месте крушения самолета в Московской области», — сообщили представители ведомства. Кадры с места падения они опубликовали в своем telegram-канале.  Лайнер потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. Момент падения самолета заснят очевидцами. Сообщается, что на борту судна находилось три члена экипажа, все погибли. Их тела найдены, для идентификации потребуется проведение генетической экспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...