Появилось видео работы следователей на месте крушения Sukhoi Superjet 100

В Московской области потерпел крушение лайнер Sukhoi Superjet 100. На месте трагедии работают следователи и криминалисты. СК РФ выложили первое видео с места крушения.
«Следователи и криминалисты СК России продолжают работу на месте крушения самолета в Московской области», — сообщили представители ведомства. Кадры с места падения они опубликовали в своем telegram-канале.
Лайнер потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. Момент падения самолета заснят очевидцами. Сообщается, что на борту судна находилось три члена экипажа, все погибли. Их тела найдены, для идентификации потребуется проведение генетической экспертизы.
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