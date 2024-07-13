Развожаев: под Севастополем загорелся лес

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На месте пожара в Верхнесадовом в Севастополе работают подразделения МЧС
На месте пожара в Верхнесадовом в Севастополе работают подразделения МЧС Фото:

Под Севастополем в районе населенного пункта Верхнесадовое горит лес. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Верхнесадовом, в районе ул. Гагарина горит трава, кустарник, лес», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. По его словам, общая площадь пожара два с половиной гектара.

Ликвидацией пожара занимается подразделение МЧС. В месте с ними на месте ЧП работают сотрудники Лесхоза и спасательной службы Севастополя. 

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Под Севастополем в районе населенного пункта Верхнесадовое горит лес. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «В Верхнесадовом, в районе ул. Гагарина горит трава, кустарник, лес», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. По его словам, общая площадь пожара два с половиной гектара. Ликвидацией пожара занимается подразделение МЧС. В месте с ними на месте ЧП работают сотрудники Лесхоза и спасательной службы Севастополя. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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