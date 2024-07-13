Развожаев: под Севастополем загорелся лес

На месте пожара в Верхнесадовом в Севастополе работают подразделения МЧС
Под Севастополем в районе населенного пункта Верхнесадовое горит лес. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В Верхнесадовом, в районе ул. Гагарина горит трава, кустарник, лес», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. По его словам, общая площадь пожара два с половиной гектара.
Ликвидацией пожара занимается подразделение МЧС. В месте с ними на месте ЧП работают сотрудники Лесхоза и спасательной службы Севастополя.
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