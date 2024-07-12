12 июля 2024

На пермской трассе в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк погиб в аварии на дороге Очер-Осиновка (архивное фото)
Пермяк погиб в аварии на дороге Очер-Осиновка (архивное фото) Фото:

На дороге Очер-Осиновка в Пермском крае в кювет слетела легковушка, водитель которой погиб на месте. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции по региону.

«Легковой автомобиль „Ока“ 12 июля съехал с дороги Очер-Осиновка и перевернулся. Водитель 1973 года рождения погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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На дороге Очер-Осиновка в Пермском крае в кювет слетела легковушка, водитель которой погиб на месте. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции по региону. «Легковой автомобиль „Ока“ 12 июля съехал с дороги Очер-Осиновка и перевернулся. Водитель 1973 года рождения погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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