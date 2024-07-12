Пермяк погиб в аварии на дороге Очер-Осиновка (архивное фото)
На дороге Очер-Осиновка в Пермском крае в кювет слетела легковушка, водитель которой погиб на месте. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции по региону.
«Легковой автомобиль „Ока“ 12 июля съехал с дороги Очер-Осиновка и перевернулся. Водитель 1973 года рождения погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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