Получивший допуск МОК российский борец отказался от участия в Олимпийских играх

Российский борец отказался от участия на Олимпиаде из-за травмы

13 июля 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Шамиль Мамедов отказался ехать на Олимпиаду из-за травмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Единственный российский борец Шамиль Мамедов, который принял приглашение от МОК для участия в Олимпийских играх, отказался участвовать в предстоящей Олимпиаде в Париже в связи с рецидивом травмы. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России. «Ситуация с участием борца Шамиля Мамедова в Олимпийских играх прояснилась. В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы. О решении борец уведомил МОК», — рассказали ТАСС в Федерации спортивной борьбы России. Все российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде. Мамедов стал единственным борцом на тот момент, кто принял приглашение для участия в играх. Мамедов выступал бы в весовой категории до 65 килограммов. В Кремле уже комментировали массовое нежелание российских спортсменов ехать на Олимпиаду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждый спортсмен сам принимает решение ехать или не ехать на Олимпийские игры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Единственный российский борец Шамиль Мамедов, который принял приглашение от МОК для участия в Олимпийских играх, отказался участвовать в предстоящей Олимпиаде в Париже в связи с рецидивом травмы. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России. «Ситуация с участием борца Шамиля Мамедова в Олимпийских играх прояснилась. В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы. О решении борец уведомил МОК», — рассказали ТАСС в Федерации спортивной борьбы России. Все российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде. Мамедов стал единственным борцом на тот момент, кто принял приглашение для участия в играх. Мамедов выступал бы в весовой категории до 65 килограммов. В Кремле уже комментировали массовое нежелание российских спортсменов ехать на Олимпиаду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждый спортсмен сам принимает решение ехать или не ехать на Олимпийские игры.