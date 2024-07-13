Получивший допуск МОК российский борец отказался от участия в Олимпийских играх

Единственный российский борец Шамиль Мамедов, который принял приглашение от МОК для участия в Олимпийских играх, отказался участвовать в предстоящей Олимпиаде в Париже в связи с рецидивом травмы. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России.
«Ситуация с участием борца Шамиля Мамедова в Олимпийских играх прояснилась. В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы. О решении борец уведомил МОК», — рассказали ТАСС в Федерации спортивной борьбы России.
Все российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде. Мамедов стал единственным борцом на тот момент, кто принял приглашение для участия в играх. Мамедов выступал бы в весовой категории до 65 килограммов.
В Кремле уже комментировали массовое нежелание российских спортсменов ехать на Олимпиаду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждый спортсмен сам принимает решение ехать или не ехать на Олимпийские игры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.