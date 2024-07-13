Получивший допуск МОК российский борец отказался от участия в Олимпийских играх

Российский борец отказался от участия на Олимпиаде из-за травмы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, приемная, окр, олимпийский комитет россии
Шамиль Мамедов отказался ехать на Олимпиаду из-за травмы Фото:

Единственный российский борец Шамиль Мамедов, который принял приглашение от МОК для участия в Олимпийских играх, отказался участвовать в предстоящей Олимпиаде в Париже в связи с рецидивом травмы. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

«Ситуация с участием борца Шамиля Мамедова в Олимпийских играх прояснилась. В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы. О решении борец уведомил МОК», — рассказали ТАСС в Федерации спортивной борьбы России.

Все российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде. Мамедов стал единственным борцом на тот момент, кто принял приглашение для участия в играх. Мамедов выступал бы в весовой категории до 65 килограммов.

В Кремле уже комментировали массовое нежелание российских спортсменов ехать на Олимпиаду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждый спортсмен сам принимает решение ехать или не ехать на Олимпийские игры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Единственный российский борец Шамиль Мамедов, который принял приглашение от МОК для участия в Олимпийских играх, отказался участвовать в предстоящей Олимпиаде в Париже в связи с рецидивом травмы. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России. «Ситуация с участием борца Шамиля Мамедова в Олимпийских играх прояснилась. В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы. О решении борец уведомил МОК», — рассказали ТАСС в Федерации спортивной борьбы России. Все российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде. Мамедов стал единственным борцом на тот момент, кто принял приглашение для участия в играх. Мамедов выступал бы в весовой категории до 65 килограммов. В Кремле уже комментировали массовое нежелание российских спортсменов ехать на Олимпиаду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждый спортсмен сам принимает решение ехать или не ехать на Олимпийские игры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...