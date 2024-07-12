Группа «Корни» во второй раз за лето собрала огромную толпу екатеринбуржцев, но теперь площадка разместилась не в ТРЦ Veer Mall, а в парке Маяковского. Артисты стали музыкальным подарком для гостей Ural Football Fest, организатором которого был ФК «Урал». На выступлении побывало URA.RU.
Во время концерта один из солистов группы — Александр Бердников — снимал фанатов и выступление на телефон и даже запустил трансляцию в своих соцсетях. Музыкант также порадовал поклонников и спустился к ним, чтобы спеть хиты вместе. Екатеринбуржцы в течение часа исполняли с «Корнями» такие знаменитые песни, как «Плакала береза», «С днем рождения, Вика», «Ты узнаешь ее», а также новый вариант композиции из сериала «Кадетство».
«Корни» этим летом приезжали в Свердловскую область дважды. Первый раз — на день рождения ТРЦ Veer Mall в Екатеринбург, а второй — на День поселка в Сосьву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!