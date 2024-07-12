12 июля 2024

Тысячи екатеринбуржцев собрались в парке ради звезд «нулевых». Фото, видео

В Екатеринбурге на Ural Football Fest выступила группа «Корни»
© Служба новостей «URA.RU»
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Третий день рождения тц Veer Mall. Екатеринбург, группа корни
Группа «Корни» не перестает собирать толпы горожан Фото:

Группа «Корни» во второй раз за лето собрала огромную толпу екатеринбуржцев, но теперь площадка разместилась не в ТРЦ Veer Mall, а в парке Маяковского. Артисты стали музыкальным подарком для гостей Ural Football Fest, организатором которого был ФК «Урал». На выступлении побывало URA.RU.

Во время концерта один из солистов группы — Александр Бердников — снимал фанатов и выступление на телефон и даже запустил трансляцию в своих соцсетях. Музыкант также порадовал поклонников и спустился к ним, чтобы спеть хиты вместе. Екатеринбуржцы в течение часа исполняли с «Корнями» такие знаменитые песни, как «Плакала береза», «С днем рождения, Вика», «Ты узнаешь ее», а также новый вариант композиции из сериала «Кадетство».

«Корни» этим летом приезжали в Свердловскую область дважды. Первый раз — на день рождения ТРЦ Veer Mall в Екатеринбург, а второй — на День поселка в Сосьву.

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Группа «Корни» во второй раз за лето собрала огромную толпу екатеринбуржцев, но теперь площадка разместилась не в ТРЦ Veer Mall, а в парке Маяковского. Артисты стали музыкальным подарком для гостей Ural Football Fest, организатором которого был ФК «Урал». На выступлении побывало URA.RU. Во время концерта один из солистов группы — Александр Бердников — снимал фанатов и выступление на телефон и даже запустил трансляцию в своих соцсетях. Музыкант также порадовал поклонников и спустился к ним, чтобы спеть хиты вместе. Екатеринбуржцы в течение часа исполняли с «Корнями» такие знаменитые песни, как «Плакала береза», «С днем рождения, Вика», «Ты узнаешь ее», а также новый вариант композиции из сериала «Кадетство». «Корни» этим летом приезжали в Свердловскую область дважды. Первый раз — на день рождения ТРЦ Veer Mall в Екатеринбург, а второй — на День поселка в Сосьву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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