Спустя две недели после выступления в Екатеринбурге группа «Корни» совершила второй визит в регион. В этот раз артистам предстоит выступить в Серове, а затем — в поселке Сосьва, который частично сгорел в 2023 году.
«Сегодня наша команда везет группу „Корни“ в Серов на выступление. А уже завтра поселок Сосьва отмечает День поселка, где также выступят наши артисты», — поделились представители концертного агентства MahnevaEvent в telegram-канале. Встречали гостей в аэропорту Кольцово настойками и подарками.
«Корни» 14 июня исполнят хиты вместе с певицей Афиной в «Ривьера Центр» в Серове. На следующий день, 15 июня, тем же составом музыканты отправятся в Сосьву.
Последний раз «Корни» выступали в Екатеринбурге 1 июня. Артисты вместе с группой «Фабрика» стали музыкальным подарком для гостей на трехлетии ТРЦ Veer Mall, который принадлежит бизнесмену Андрею Козицыну.
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