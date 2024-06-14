Звезды нулевых прилетели «зажигать» в сгоревший свердловский поселок. Видео

Группа «Корни» выступит на Дне поселка в Сосьве
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Третий день рождения тц Veer Mall. Екатеринбург, группа корни
«Корни» пробудут в Свердловской области два дня Фото:

Спустя две недели после выступления в Екатеринбурге группа «Корни» совершила второй визит в регион. В этот раз артистам предстоит выступить в Серове, а затем — в поселке Сосьва, который частично сгорел в 2023 году.

«Сегодня наша команда везет группу „Корни“ в Серов на выступление. А уже завтра поселок Сосьва отмечает День поселка, где также выступят наши артисты», — поделились представители концертного агентства MahnevaEvent в telegram-канале. Встречали гостей в аэропорту Кольцово настойками и подарками.

«Корни» 14 июня исполнят хиты вместе с певицей Афиной в «Ривьера Центр» в Серове. На следующий день, 15 июня, тем же составом музыканты отправятся в Сосьву.

Последний раз «Корни» выступали в Екатеринбурге 1 июня. Артисты вместе с группой «Фабрика» стали музыкальным подарком для гостей на трехлетии ТРЦ Veer Mall, который принадлежит бизнесмену Андрею Козицыну.

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Спустя две недели после выступления в Екатеринбурге группа «Корни» совершила второй визит в регион. В этот раз артистам предстоит выступить в Серове, а затем — в поселке Сосьва, который частично сгорел в 2023 году. «Сегодня наша команда везет группу „Корни“ в Серов на выступление. А уже завтра поселок Сосьва отмечает День поселка, где также выступят наши артисты», — поделились представители концертного агентства MahnevaEvent в telegram-канале. Встречали гостей в аэропорту Кольцово настойками и подарками. «Корни» 14 июня исполнят хиты вместе с певицей Афиной в «Ривьера Центр» в Серове. На следующий день, 15 июня, тем же составом музыканты отправятся в Сосьву. Последний раз «Корни» выступали в Екатеринбурге 1 июня. Артисты вместе с группой «Фабрика» стали музыкальным подарком для гостей на трехлетии ТРЦ Veer Mall, который принадлежит бизнесмену Андрею Козицыну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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