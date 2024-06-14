Звезды нулевых прилетели «зажигать» в сгоревший свердловский поселок. Видео

Группа «Корни» выступит на Дне поселка в Сосьве

14 июня 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

«Корни» пробудут в Свердловской области два дня Фото: Размик Закарян © URA.RU Спустя две недели после выступления в Екатеринбурге группа «Корни» совершила второй визит в регион. В этот раз артистам предстоит выступить в Серове, а затем — в поселке Сосьва, который частично сгорел в 2023 году. «Сегодня наша команда везет группу „Корни“ в Серов на выступление. А уже завтра поселок Сосьва отмечает День поселка, где также выступят наши артисты», — поделились представители концертного агентства MahnevaEvent в telegram-канале. Встречали гостей в аэропорту Кольцово настойками и подарками. «Корни» 14 июня исполнят хиты вместе с певицей Афиной в «Ривьера Центр» в Серове. На следующий день, 15 июня, тем же составом музыканты отправятся в Сосьву. Последний раз «Корни» выступали в Екатеринбурге 1 июня. Артисты вместе с группой «Фабрика» стали музыкальным подарком для гостей на трехлетии ТРЦ Veer Mall, который принадлежит бизнесмену Андрею Козицыну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спустя две недели после выступления в Екатеринбурге группа «Корни» совершила второй визит в регион. В этот раз артистам предстоит выступить в Серове, а затем — в поселке Сосьва, который частично сгорел в 2023 году. «Сегодня наша команда везет группу „Корни“ в Серов на выступление. А уже завтра поселок Сосьва отмечает День поселка, где также выступят наши артисты», — поделились представители концертного агентства MahnevaEvent в telegram-канале. Встречали гостей в аэропорту Кольцово настойками и подарками. «Корни» 14 июня исполнят хиты вместе с певицей Афиной в «Ривьера Центр» в Серове. На следующий день, 15 июня, тем же составом музыканты отправятся в Сосьву. Последний раз «Корни» выступали в Екатеринбурге 1 июня. Артисты вместе с группой «Фабрика» стали музыкальным подарком для гостей на трехлетии ТРЦ Veer Mall, который принадлежит бизнесмену Андрею Козицыну.