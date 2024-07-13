13 июля 2024
12 июля 2024

Прокуратура включилась в скандал с инвалидом, которого пересадили из бизнес-класса «Уральских авиалиний»

«Уральские авиалинии» пересадили мужчину без ноги из бизнес-класса в эконом
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура даст оценку действиям авиакомпании
Прокуратура даст оценку действиям авиакомпании Фото:

Екатеринбуржца без ноги и его жену пересадили из бизнес-класса в эконом-сектор рейса U6-269 авиакомпании «Уральские авиалинии», следующего из Москвы в Екатеринбург. Инцидентом заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажиров», — говорится в telegram-канале ведомства. По информации с сайта онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс состоялся днем 13 июля.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили РЕН ТВ, что супруги купили билеты эконом-класса. Однако из-за технического сбоя им удалось выбрать место в бизнес-классе. По словам представителей авиакомпании, в ходе регистрации ошибка была выявлена, а места аннулированы, после чего им предоставили новые кресла в классе эконом.

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Екатеринбуржца без ноги и его жену пересадили из бизнес-класса в эконом-сектор рейса U6-269 авиакомпании «Уральские авиалинии», следующего из Москвы в Екатеринбург. Инцидентом заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства. «Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажиров», — говорится в telegram-канале ведомства. По информации с сайта онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс состоялся днем 13 июля. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили РЕН ТВ, что супруги купили билеты эконом-класса. Однако из-за технического сбоя им удалось выбрать место в бизнес-классе. По словам представителей авиакомпании, в ходе регистрации ошибка была выявлена, а места аннулированы, после чего им предоставили новые кресла в классе эконом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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