Екатеринбуржца без ноги и его жену пересадили из бизнес-класса в эконом-сектор рейса U6-269 авиакомпании «Уральские авиалинии», следующего из Москвы в Екатеринбург. Инцидентом заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.
«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажиров», — говорится в telegram-канале ведомства. По информации с сайта онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс состоялся днем 13 июля.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили РЕН ТВ, что супруги купили билеты эконом-класса. Однако из-за технического сбоя им удалось выбрать место в бизнес-классе. По словам представителей авиакомпании, в ходе регистрации ошибка была выявлена, а места аннулированы, после чего им предоставили новые кресла в классе эконом.
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