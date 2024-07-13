После происшествия с газовозом, перевозившим пропан, трасса Курган — Тюмень была перекрыта на несколько минут. К месту ЧП выезжали бригады экстренных служб, пояснили URA.RU в компании Упрдор «Южный Урал».
«В 14:15 на 72-ом км автодороги Р-254 „Подъезд к Тюмени“ у автомобиля КАМАЗ (газовоз) произошло срабатывание клапана цистерны. В результате часть газовой фракции (пропан) вышла в атмосферу. На место выезжали бригады Госавтоинспекции, МЧС, газовой службы и другие специалисты. Движение было полностью перекрыто с 15:50 до 16:00», — рассказали URA.RU представители компании.
Инцидент произошел 13 июля. На цистерне сработал аварийный клапан. По информации дорожников, при ЧП никто не пострадал, ущерб инфраструктуре нанесен не был.
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