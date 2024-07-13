На трассе Курган-Тюмень у газовоза сорвало клапан. Скрин

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На курганской трассе сработал аварийный клапан на газовозе (архивное фото)
На курганской трассе сработал аварийный клапан на газовозе (архивное фото) Фото:

На трассе Курган-Тюмень днем 13 июля у газовоза, перевозившего пропан, сработал аварийный клапан на цистерне. Об этом сообщили очевидцы происшествия. Информацию подтвердили в МЧС.

«Газ из цистерны струится в воздух. Газовоз стоит на дороге Курган-Тюмень, водители звонят в экстренные службы», - передает telegram-канал «Mash» со ссылкой на очевидцев. По данным экстренных служб, на цистерне сработал аварийный клапан.

В настоящее время газовоз переехал в безопасное место. Пострадавших в результате происшествия нет. Безопасность граждан обеспечена, отметили в МЧС.

У цистерны газовоза сорвало аварийный клапан
У цистерны газовоза сорвало аварийный клапан
Фото:

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На трассе Курган-Тюмень днем 13 июля у газовоза, перевозившего пропан, сработал аварийный клапан на цистерне. Об этом сообщили очевидцы происшествия. Информацию подтвердили в МЧС. «Газ из цистерны струится в воздух. Газовоз стоит на дороге Курган-Тюмень, водители звонят в экстренные службы», - передает telegram-канал «Mash» со ссылкой на очевидцев. По данным экстренных служб, на цистерне сработал аварийный клапан. В настоящее время газовоз переехал в безопасное место. Пострадавших в результате происшествия нет. Безопасность граждан обеспечена, отметили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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