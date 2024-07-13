На курганской трассе сработал аварийный клапан на газовозе (архивное фото)
На трассе Курган-Тюмень днем 13 июля у газовоза, перевозившего пропан, сработал аварийный клапан на цистерне. Об этом сообщили очевидцы происшествия. Информацию подтвердили в МЧС.
«Газ из цистерны струится в воздух. Газовоз стоит на дороге Курган-Тюмень, водители звонят в экстренные службы», - передает telegram-канал «Mash» со ссылкой на очевидцев. По данным экстренных служб, на цистерне сработал аварийный клапан.
В настоящее время газовоз переехал в безопасное место. Пострадавших в результате происшествия нет. Безопасность граждан обеспечена, отметили в МЧС.
У цистерны газовоза сорвало аварийный клапан
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