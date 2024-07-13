В Санкт-Петербурге произошла стрельба: что известно к этому часу

Устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге задержали

14 июля 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Трое мужчин, из тех, кто устроил стрельбу в Санкт-Петербурге, задержаны Фото: Илья Московец © URA.RU На одной из улиц Санкт-Петербурга произошла стрельба, участниками которой стали несколько мужчин. Инцидент случился на Комендантском проспекте сообщает Telegram-канала SHOT. В перестрелке участвовало минимум 12 человек, троих из них задержали. Что известно к этому часу об инциденте в материале URA.RU. Очевидцы засняли стрельбу на Комендантском проспекте В ходе конфликта две группы людей в масках обменялись выстрелами, используя для укрытия припаркованные автомобили. Очевидцы заметили, что вооруженные мужчины держали в руках автоматы и пистолет, однако не уточняется, было ли оружие настоящим или являлось имитацией. После инцидента на место происшествия прибыли сотрудники полиции. По предварительной информации, некоторые участники перестрелки были задержаны правоохранительными органами. Сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало. В перестрелке на Комендантском в Петербурге участвовало минимум 12 человек . В этот момент по улице гуляли люди с детьми, некоторые стояли на остановке. Введен план «Перехват» В Санкт-Петербурге полиция разыскивает белый автомобиль марки Hyundai, который, как предполагается, может быть связан с инцидентом со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Очевидцы утверждают, что во время происшествия слышались звуки, похожие на автоматную очередь. Несмотря на это, пока не поступало подтвержденной информации о жертвах или раненых. Согласно свидетельствам, вскоре после стрельбы к месту событий прибыла скорая помощь. В районе также слышны сирены спецслужб, что указывает на активные поисковые и оперативные мероприятия, направленные на поимку возможных злоумышленников. Полицией проводится проверка обстоятельств инцидента на Комендантском проспекте Правоохранительные органы Приморского района Санкт-Петербурга получили сообщение о стрельбе, произошедшей на Комендантском проспекте. Информация о конфликте в настоящее время находится на стадии проверки. По прибытии на указанный адрес, по словам представителей полиции, участники конфликта не были обнаружены. Кроме того, из медицинских учреждений не поступало сведений о пострадавших в результате инцидента. В связи с произошедшим полиция начала оперативно-розыскные действия , направленные на выявление и задержание лиц, предположительно причастных к конфликту со стрельбой. Ситуация остается под контролем правоохранительных органов. Устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге задержали Неизвестных строивших стрельбу на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, задержали силовики, сообщает корреспондент РЕН ТВ с места событий. Белый автомобиль с подозреваемыми блокировали на дороге — они не успели уехать с места происшествия. Троих мужчин положили лицом в асфальт, затем пересадили в полицейскую машину, пишет Baza. Одному из них 34 года, второму 29 лет, а самому младшему 24, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На одной из улиц Санкт-Петербурга произошла стрельба, участниками которой стали несколько мужчин. Инцидент случился на Комендантском проспекте сообщает Telegram-канала SHOT. В перестрелке участвовало минимум 12 человек, троих из них задержали. Что известно к этому часу об инциденте в материале URA.RU. В ходе конфликта две группы людей в масках обменялись выстрелами, используя для укрытия припаркованные автомобили. Очевидцы заметили, что вооруженные мужчины держали в руках автоматы и пистолет, однако не уточняется, было ли оружие настоящим или являлось имитацией. После инцидента на место происшествия прибыли сотрудники полиции. По предварительной информации, некоторые участники перестрелки были задержаны правоохранительными органами. Сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало. В перестрелке на Комендантском в Петербурге участвовало минимум 12 человек. В этот момент по улице гуляли люди с детьми, некоторые стояли на остановке. В Санкт-Петербурге полиция разыскивает белый автомобиль марки Hyundai, который, как предполагается, может быть связан с инцидентом со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Очевидцы утверждают, что во время происшествия слышались звуки, похожие на автоматную очередь. Несмотря на это, пока не поступало подтвержденной информации о жертвах или раненых. Согласно свидетельствам, вскоре после стрельбы к месту событий прибыла скорая помощь. В районе также слышны сирены спецслужб, что указывает на активные поисковые и оперативные мероприятия, направленные на поимку возможных злоумышленников. Правоохранительные органы Приморского района Санкт-Петербурга получили сообщение о стрельбе, произошедшей на Комендантском проспекте. Информация о конфликте в настоящее время находится на стадии проверки. По прибытии на указанный адрес, по словам представителей полиции, участники конфликта не были обнаружены. Кроме того, из медицинских учреждений не поступало сведений о пострадавших в результате инцидента. В связи с произошедшим полиция начала оперативно-розыскные действия, направленные на выявление и задержание лиц, предположительно причастных к конфликту со стрельбой. Ситуация остается под контролем правоохранительных органов. Неизвестных строивших стрельбу на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, задержали силовики, сообщает корреспондент РЕН ТВ с места событий. Белый автомобиль с подозреваемыми блокировали на дороге — они не успели уехать с места происшествия. Троих мужчин положили лицом в асфальт, затем пересадили в полицейскую машину, пишет Baza. Одному из них 34 года, второму 29 лет, а самому младшему 24, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.