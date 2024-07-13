13 июля 2024

Устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге задержали

© Служба новостей «URA.RU»
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По информации регионального МВД, в конфликте никто не пострадал
По информации регионального МВД, в конфликте никто не пострадал Фото:

Неизвестных, вечером 13 июля устроивших стрельбу на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, задержали силовики. Об этом сообщили очевидцы.

«Часть участников стрельбы на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге задержали», — сообщает корреспондент РЕН ТВ с места событий. По данным МВД, которые приводит издание, в конфликте никто не пострадал. 

По словам очевидцев, мужчины с оружием в руках разгуливали по улице и стреляли в своих оппонентов, укрываясь за автомобилями. У двух из участников конфликта местные жители заметили предметы, похожие на автоматы, а у одного из них — пистолет.

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Неизвестных, вечером 13 июля устроивших стрельбу на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, задержали силовики. Об этом сообщили очевидцы. «Часть участников стрельбы на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге задержали», — сообщает корреспондент РЕН ТВ с места событий. По данным МВД, которые приводит издание, в конфликте никто не пострадал.  По словам очевидцев, мужчины с оружием в руках разгуливали по улице и стреляли в своих оппонентов, укрываясь за автомобилями. У двух из участников конфликта местные жители заметили предметы, похожие на автоматы, а у одного из них — пистолет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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