Устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге задержали

Неизвестных, вечером 13 июля устроивших стрельбу на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, задержали силовики. Об этом сообщили очевидцы.
«Часть участников стрельбы на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге задержали», — сообщает корреспондент РЕН ТВ с места событий. По данным МВД, которые приводит издание, в конфликте никто не пострадал.
По словам очевидцев, мужчины с оружием в руках разгуливали по улице и стреляли в своих оппонентов, укрываясь за автомобилями. У двух из участников конфликта местные жители заметили предметы, похожие на автоматы, а у одного из них — пистолет.
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