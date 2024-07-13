На Дональда Трампа совершили покушение во время его выступления в Пенсильвании. Видео

14 июля 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

На выступлении Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы, он прервал речь Фото: Official White House / Shealah Craighead Стрельба раздалась во время выступления бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Политик прервал речь покинул сцену с окровавленным ухом. Трансляция ведется в соцсети Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Выступление в Батлере неожиданно прервалось. Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп приложил руку к уху и присел за трибуну. Политика с окровавленным лицом увели со сцены сотрудники охраны. Перед этим он несколько раз погрозил кулаком в камеру, а затем уехал с митинга в составе кортежа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стрельба раздалась во время выступления бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Политик прервал речь покинул сцену с окровавленным ухом. Трансляция ведется в соцсети Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Выступление в Батлере неожиданно прервалось. Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп приложил руку к уху и присел за трибуну. Политика с окровавленным лицом увели со сцены сотрудники охраны. Перед этим он несколько раз погрозил кулаком в камеру, а затем уехал с митинга в составе кортежа.