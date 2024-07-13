13 июля 2024

На Дональда Трампа совершили покушение во время его выступления в Пенсильвании. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
На выступлении Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы, он прервал речь Фото:

Стрельба раздалась во время выступления бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Политик прервал речь покинул сцену с окровавленным ухом. Трансляция ведется в соцсети Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ).

Выступление в Батлере неожиданно прервалось. Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп приложил руку к уху и присел за трибуну. Политика с окровавленным лицом увели со сцены сотрудники охраны. Перед этим он несколько раз погрозил кулаком в камеру, а затем уехал с митинга в составе кортежа.

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Стрельба раздалась во время выступления бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Политик прервал речь покинул сцену с окровавленным ухом. Трансляция ведется в соцсети Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Выступление в Батлере неожиданно прервалось. Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп приложил руку к уху и присел за трибуну. Политика с окровавленным лицом увели со сцены сотрудники охраны. Перед этим он несколько раз погрозил кулаком в камеру, а затем уехал с митинга в составе кортежа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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