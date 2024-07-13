Байдену доложили о покушении на Трампа

Джо Байдена проинформировали о попытке покушения на Трампа в Пенсильвании
Президенту США Джо Байдену сообщили о происшествии на митинге во время выступления Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.
«По данным Белого дома, президент Джо Байден получил предварительную информацию об инциденте на митинге бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании», —
Бывший президент США Дональд Трамп находится в безопасности после инцидента на его митинге. Об сообщил глава отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми.
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