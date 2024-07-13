Байдену доложили о покушении на Трампа

14 июля 2024 в 03:53 Размер текста - 17 +

Джо Байдена проинформировали о попытке покушения на Трампа в Пенсильвании Фото: Official White House / Adam Schultz Президенту США Джо Байдену сообщили о происшествии на митинге во время выступления Дональда Трампа. Об этом пишет CNN. «По данным Белого дома, президент Джо Байден получил предварительную информацию об инциденте на митинге бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании», — пишет CNN. Как говорится в материале, Байден получает предварительный инструктаж по инциденту на митинге Трампа. Бывший президент США Дональд Трамп находится в безопасности после инцидента на его митинге. Об сообщил глава отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенту США Джо Байдену сообщили о происшествии на митинге во время выступления Дональда Трампа. Об этом пишет CNN. «По данным Белого дома, президент Джо Байден получил предварительную информацию об инциденте на митинге бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании», — пишет CNN. Как говорится в материале, Байден получает предварительный инструктаж по инциденту на митинге Трампа. Бывший президент США Дональд Трамп находится в безопасности после инцидента на его митинге. Об сообщил глава отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми.