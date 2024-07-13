13 июля 2024

Байдену доложили о покушении на Трампа

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Президент США. stock, телефон, Джо Байден,  stock
Джо Байдена проинформировали о попытке покушения на Трампа в Пенсильвании Фото:

Президенту США Джо Байдену сообщили о происшествии на митинге во время выступления Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.

«По данным Белого дома, президент Джо Байден получил предварительную информацию об инциденте на митинге бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании», — пишет CNN. Как говорится в материале, Байден получает предварительный инструктаж по инциденту на митинге Трампа.

Бывший президент США Дональд Трамп находится в безопасности после инцидента на его митинге. Об сообщил глава отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми.

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Президенту США Джо Байдену сообщили о происшествии на митинге во время выступления Дональда Трампа. Об этом пишет CNN. «По данным Белого дома, президент Джо Байден получил предварительную информацию об инциденте на митинге бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании», — пишет CNN. Как говорится в материале, Байден получает предварительный инструктаж по инциденту на митинге Трампа. Бывший президент США Дональд Трамп находится в безопасности после инцидента на его митинге. Об сообщил глава отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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