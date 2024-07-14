AP: правоохранители США начали расследование из-за покушения на Трампа

14 июля 2024 в 05:10 Размер текста - 17 +

Трамп останется в больнице под наблюдением врачей Фото: Official White House / Andrea Hanks Стрельба на митинге бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании расследуется как покушение на убийство. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Стрельба на митинге бывшего президента Трампа в Пенсильвании расследуется как покушение на бывшего президента и предполагаемого кандидата от республиканцев», — пишет Associated Press, ссылаясь на американских чиновников. По словам одного из них, стрелок не был участником митинга и был ликвидирован агентами Секретной службы США. Сейчас Трамп проходит обследование в больнице. Его сын сообщил, что политик прибывает в хорошем состоянии. Президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге. По его словам, он молится за Трампа и его семью. Он поблагодарил спецслужбы за то, что им удалось предотвратить убийство. Во время стрельбы погиб один человек, а стрелок ликвидирован правоохранителями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стрельба на митинге бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании расследуется как покушение на убийство. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Стрельба на митинге бывшего президента Трампа в Пенсильвании расследуется как покушение на бывшего президента и предполагаемого кандидата от республиканцев», — пишет Associated Press, ссылаясь на американских чиновников. По словам одного из них, стрелок не был участником митинга и был ликвидирован агентами Секретной службы США. Сейчас Трамп проходит обследование в больнице. Его сын сообщил, что политик прибывает в хорошем состоянии. Президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге. По его словам, он молится за Трампа и его семью. Он поблагодарил спецслужбы за то, что им удалось предотвратить убийство. Во время стрельбы погиб один человек, а стрелок ликвидирован правоохранителями.