Байден отреагировал на покушение Трампа

Байден заявил, что молится за Трампа и его семью
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден поблагодарил секретные службы за спасение Трампа Фото:

Президент США Джо Байден прокомментировал покушение на Дональда Трампа. По его словам, он рад, что политик находится в безопасности. Его слова цитирует пресс-служба Белого дома.

«Я благодарен слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации. Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что она спасла его», — заявил Байден. По его словам, в США нет места такому насилию.

На Трампа совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. Сейчас политик проходит медобследование. Его помощник сообщил, что политик в безопасности. Стрелявший ликвидирован. По данным РЕН.ТВ, В Трампа, предположительно, стрелял известный антифа-активист Марк Вайолетс.

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Президент США Джо Байден прокомментировал покушение на Дональда Трампа. По его словам, он рад, что политик находится в безопасности. Его слова цитирует пресс-служба Белого дома. «Я благодарен слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации. Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что она спасла его», — заявил Байден. По его словам, в США нет места такому насилию. На Трампа совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. Сейчас политик проходит медобследование. Его помощник сообщил, что политик в безопасности. Стрелявший ликвидирован. По данным РЕН.ТВ, В Трампа, предположительно, стрелял известный антифа-активист Марк Вайолетс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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