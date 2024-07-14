Байден отреагировал на покушение Трампа

Байден заявил, что молится за Трампа и его семью

14 июля 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Байден поблагодарил секретные службы за спасение Трампа Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден прокомментировал покушение на Дональда Трампа. По его словам, он рад, что политик находится в безопасности. Его слова цитирует пресс-служба Белого дома. «Я благодарен слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации. Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что она спасла его», — заявил Байден. По его словам, в США нет места такому насилию. На Трампа совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. Сейчас политик проходит медобследование. Его помощник сообщил, что политик в безопасности. Стрелявший ликвидирован. По данным РЕН.ТВ, В Трампа, предположительно, стрелял известный антифа-активист Марк Вайолетс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден прокомментировал покушение на Дональда Трампа. По его словам, он рад, что политик находится в безопасности. Его слова цитирует пресс-служба Белого дома. «Я благодарен слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации. Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что она спасла его», — заявил Байден. По его словам, в США нет места такому насилию. На Трампа совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. Сейчас политик проходит медобследование. Его помощник сообщил, что политик в безопасности. Стрелявший ликвидирован. По данным РЕН.ТВ, В Трампа, предположительно, стрелял известный антифа-активист Марк Вайолетс.