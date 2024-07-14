Трамп впервые вышел на связь после покушения на него во время митинга в Пенсильвании

Трамп заявил, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха

14 июля 2024 в 05:58 Размер текста - 17 +

Трамп поблагодарил правоохранителей за свое спасение Фото: Official White House / Tia Dufour Дональд Трамп после покушения на него впервые вышел на связь. Он поблагодарил правоохранительные органы за оперативность. Об этом он сообщил на своей странице Truth Social. Трамп заявил, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха. Новость по теме Трамп получил ранение на митинге в Пенсильвании: состояние политика, пострадавшие и погибшие «Хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их оперативный ответ на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания», — написал Трамп. Он выразил соболезнования семьям погибшего и раненого на митинге. Он заявил, что ему ничего не известно о стрелке, который теперь мертв. Политик рассказал о своих ощущениях во время стрельбы. «В мне попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха», — отметил политик. Трамп рассказал, что во время стрельбы не сразу понял, что произошло. Он только почувствовал, как пуля рвет кожу. Секретная служба США ликвидировала стрелка на митинге. Снайпер находился на крыше здания в сотнях метров от Трампа, сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сейчас на месте происшествия работает ФБР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дональд Трамп после покушения на него впервые вышел на связь. Он поблагодарил правоохранительные органы за оперативность. Об этом он сообщил на своей странице Truth Social. Трамп заявил, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха. «Хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их оперативный ответ на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания», — написал Трамп. Он выразил соболезнования семьям погибшего и раненого на митинге. Он заявил, что ему ничего не известно о стрелке, который теперь мертв. Политик рассказал о своих ощущениях во время стрельбы. «В мне попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха», — отметил политик. Трамп рассказал, что во время стрельбы не сразу понял, что произошло. Он только почувствовал, как пуля рвет кожу. Секретная служба США ликвидировала стрелка на митинге. Снайпер находился на крыше здания в сотнях метров от Трампа, сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сейчас на месте происшествия работает ФБР.