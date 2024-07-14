Дональд Трамп после покушения на него впервые вышел на связь. Он поблагодарил правоохранительные органы за оперативность. Об этом он сообщил на своей странице Truth Social. Трамп заявил, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха.
«Хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их оперативный ответ на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания», — написал Трамп. Он выразил соболезнования семьям погибшего и раненого на митинге.
Он заявил, что ему ничего не известно о стрелке, который теперь мертв. Политик рассказал о своих ощущениях во время стрельбы. «В мне попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха», — отметил политик. Трамп рассказал, что во время стрельбы не сразу понял, что произошло. Он только почувствовал, как пуля рвет кожу.
Секретная служба США ликвидировала стрелка на митинге. Снайпер находился на крыше здания в сотнях метров от Трампа, сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сейчас на месте происшествия работает ФБР.
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