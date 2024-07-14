CNN: преступник был на крыше за пределами места проведения митинга Трампа

«Стрелок находился на крыше, за пределами места проведения», — пишет CNN, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. При этом три источника подтверждают, что стрелок находился возле места проведения митинга Трампа в Пенсильвании.
Стрелявший на митинге в Трампа в Пенсильвании убит. Полиция США начала расследование из-за покушения на Трампа. В Нью-Йорке усилена охрана небоскреба Trump Tower.
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Стрелок, предположительно, находился на крыше здания за пределами места проведения митинга Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Стрелок находился на крыше, за пределами места проведения», — пишет CNN, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. При этом три источника подтверждают, что стрелок находился возле места проведения митинга Трампа в Пенсильвании. Стрелявший на митинге в Трампа в Пенсильвании убит. Полиция США начала расследование из-за покушения на Трампа. В Нью-Йорке усилена охрана небоскреба Trump Tower.