13 июля 2024
12 июля 2024

В Тюмени на два часа задержали рейс до Армении

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, зал ожидания, багаж, аэродром, чемодан, шереметьево, отдых, туристы, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Рейс задержали по технической причине Фото:

В тюменском аэропорту на два часа задержали рейс до Еревана (Армения). Указано на сайте Рощино. Ожидание связано с технической причиной.

«Рейс UT 875. Тюмень — Ереван. Самолет авиакомпании Utair должен был 14 июля вылететь в 07:35, однако выдвинется в 09:30», — указано на сайте тюменского аэропорта. Как рассказали URA.RU в справочной службе аэропорта, рейс задерживается по технической причине.

Также задерживается обратный рейс из Еревана в Тюмень. Самолет должен был вылететь в 15:45. Теперь расчетное время — 17:35.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Авиакомпания Ural Airlines ранее на десять часов задержала в тюменском аэропорту чартерный рейс до Турции. По словам справочной службы, задержка возникла по технической причине. Тюменская транспортная прокуратура взяла под свой контроль задержку этого рейса. Пассажирам тогда предоставили возможность поехать в отель, а также раздали еду.

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В тюменском аэропорту на два часа задержали рейс до Еревана (Армения). Указано на сайте Рощино. Ожидание связано с технической причиной. «Рейс UT 875. Тюмень — Ереван. Самолет авиакомпании Utair должен был 14 июля вылететь в 07:35, однако выдвинется в 09:30», — указано на сайте тюменского аэропорта. Как рассказали URA.RU в справочной службе аэропорта, рейс задерживается по технической причине. Также задерживается обратный рейс из Еревана в Тюмень. Самолет должен был вылететь в 15:45. Теперь расчетное время — 17:35. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Авиакомпания Ural Airlines ранее на десять часов задержала в тюменском аэропорту чартерный рейс до Турции. По словам справочной службы, задержка возникла по технической причине. Тюменская транспортная прокуратура взяла под свой контроль задержку этого рейса. Пассажирам тогда предоставили возможность поехать в отель, а также раздали еду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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