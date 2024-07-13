В Тюмени на два часа задержали рейс до Армении

14 июля 2024 в 06:32 Размер текста - 17 +

Рейс задержали по технической причине Фото: Владимир Андреев © URA.RU В тюменском аэропорту на два часа задержали рейс до Еревана (Армения). Указано на сайте Рощино. Ожидание связано с технической причиной. «Рейс UT 875. Тюмень — Ереван. Самолет авиакомпании Utair должен был 14 июля вылететь в 07:35, однако выдвинется в 09:30», — указано на сайте тюменского аэропорта. Как рассказали URA.RU в справочной службе аэропорта, рейс задерживается по технической причине. Также задерживается обратный рейс из Еревана в Тюмень. Самолет должен был вылететь в 15:45. Теперь расчетное время — 17:35. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Авиакомпания Ural Airlines ранее на десять часов задержала в тюменском аэропорту чартерный рейс до Турции. По словам справочной службы, задержка возникла по технической причине. Тюменская транспортная прокуратура взяла под свой контроль задержку этого рейса. Пассажирам тогда предоставили возможность поехать в отель, а также раздали еду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменском аэропорту на два часа задержали рейс до Еревана (Армения). Указано на сайте Рощино. Ожидание связано с технической причиной. «Рейс UT 875. Тюмень — Ереван. Самолет авиакомпании Utair должен был 14 июля вылететь в 07:35, однако выдвинется в 09:30», — указано на сайте тюменского аэропорта. Как рассказали URA.RU в справочной службе аэропорта, рейс задерживается по технической причине. Также задерживается обратный рейс из Еревана в Тюмень. Самолет должен был вылететь в 15:45. Теперь расчетное время — 17:35. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Авиакомпания Ural Airlines ранее на десять часов задержала в тюменском аэропорту чартерный рейс до Турции. По словам справочной службы, задержка возникла по технической причине. Тюменская транспортная прокуратура взяла под свой контроль задержку этого рейса. Пассажирам тогда предоставили возможность поехать в отель, а также раздали еду.