NBC: стрелявший в Трампа не имеет связей с иностранными государствами

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Стрелявший на митинге Дональда Трампа не связан с иностранными государствами Фото:

Стрелявший на митинге бывшего президента США Дональда Трампа не связан с иностранными государствами. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на чиновников.

Инцидент произошел в ходе выступления Трампа в штате Пенсильвания. Пока нет конкретных данных о личности стрелявшего и его мотивах.

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В ночь с 13 на 14 июля кандидат в президенты Штатов Дональд Трамп был ранен в ухо на митинге. Подробнее о покушении на бывшего американского лидера — в материале URA.RU.

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Стрелявший на митинге бывшего президента США Дональда Трампа не связан с иностранными государствами. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на чиновников. Инцидент произошел в ходе выступления Трампа в штате Пенсильвания. Пока нет конкретных данных о личности стрелявшего и его мотивах. В ночь с 13 на 14 июля кандидат в президенты Штатов Дональд Трамп был ранен в ухо на митинге. Подробнее о покушении на бывшего американского лидера — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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