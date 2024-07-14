NBC: стрелявший в Трампа не имеет связей с иностранными государствами

Стрелявший на митинге Дональда Трампа не связан с иностранными государствами
Стрелявший на митинге бывшего президента США Дональда Трампа не связан с иностранными государствами. Об этом сообщает
Инцидент произошел в ходе выступления Трампа в штате Пенсильвания. Пока нет конкретных данных о личности стрелявшего и его мотивах.
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